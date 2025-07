Bonus Sport 2025 da 400 euro: come funziona, chi ne ha diritto e perché è così importante

Bonus Sport 2025 da 400€

Nel panorama delle iniziative sociali dedicate ai più giovani, il Bonus Sport 2025 rappresenta un sostegno concreto alle famiglie che desiderano offrire ai propri figli l’opportunità di praticare attività fisica, senza dover affrontare spese proibitive. L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania con il supporto dell’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), mette a disposizione un voucher fino a 400 euro per i bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 15 anni.

A chi è destinato il Bonus Sport 2025

Il bonus è pensato esclusivamente per i residenti in Campania, ed è rivolto alle famiglie con ISEE basso, suddivise in due fasce principali:

ISEE fino a 17.000 euro per nuclei familiari con fino a 3 figli .

per nuclei familiari con . ISEE fino a 28.000 euro per famiglie con 4 o più figli.

Ogni minore avente diritto può ricevere un voucher personale: quindi una famiglia con due figli, ad esempio, potrebbe ottenere fino a 800 euro complessivi.

Come e dove si può usare il bonus

Il contributo economico potrà essere utilizzato solo presso strutture sportive aderenti, tra cui:

ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)

SSD (Società Sportive Dilettantistiche)

Enti e gruppi sportivi convenzionati

Durante la compilazione della domanda online, sarà possibile consultare l’elenco aggiornato delle strutture accreditate per scegliere quella più adatta. Le attività coperte spaziano dagli sport di squadra (calcio, basket, pallavolo) alle discipline individuali come ginnastica, nuoto, arti marziali o danza.

Come presentare domanda

La procedura è interamente digitale: le famiglie devono compilare la richiesta entro il 31 luglio 2025 attraverso il portale ufficiale della Regione Campania, accedendo al servizio denominato “Domanda Voucher Sportivo Minori 2025/2026”.

Per la domanda sono generalmente richiesti:

Identità digitale (SPID, CIE o CNS)

Attestazione ISEE aggiornata

Documenti anagrafici del minore e del genitore

Scelta della struttura sportiva convenzionata

Perché questo bonus è così importante

Questa misura non è solo un incentivo economico, ma uno strumento di inclusione sociale. In un contesto in cui l’accesso allo sport può essere limitato da ostacoli economici, il bonus aiuta a:

Favorire la socializzazione e lo sviluppo psico-fisico dei giovani

e lo sviluppo psico-fisico dei giovani Contrastare la sedentarietà e le abitudini dannose

e le abitudini dannose Sostenere il benessere mentale e fisico in età evolutiva

in età evolutiva Rilanciare le attività delle strutture sportive locali

Studi recenti dell’OMS e del Ministero della Salute sottolineano l’importanza dell’attività motoria quotidiana nei minori: lo sport riduce i rischi legati a obesità, isolamento sociale e disturbi comportamentali. In questo senso, il bonus si inserisce in un’ottica preventiva e educativa, valorizzando lo sport come diritto universale e non come lusso.

Un’occasione da non perdere

Il Bonus Sport 2025 rappresenta un’opportunità concreta per tantissime famiglie campane, in un momento storico in cui il potere d’acquisto è sotto pressione e le spese extra sono spesso difficili da sostenere. Con un valore reale e immediatamente utilizzabile, il voucher punta a democratizzare l’accesso allo sport, premiando chi ha più bisogno.

Chi rispetta i requisiti ha tempo fino al 31 luglio per inviare la propria domanda: un passo semplice che può davvero fare la differenza nella vita di un giovane.