Juventus, Bonucci è guarito dal Covid-19

Il difensore bianconero era stato coinvolto nel “cluster” che aveva interessato il gruppo della Nazionale durante le sfide di qualificazione mondiale. Ora tornerà subito a disposizione.

Si comincia a vedere il sereno in casa Juventus: dopo che le vittorie contro Napoli e Genoa hanno ridato ossigeno alla classifica, a tirare ulteriormente su il morale della truppa di Pirlo è arrivata oggi la notizia della guarigione di Bonucci dal Covid-19:

“Leonardo Bonucci – si legge nel comunicato diramato dalla Juventus – ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Leonardo Bonucci)

Bonucci era rimasto coinvolto, insieme al compagno di squadra Bernardeschi, nel “cluster” di giocatori positivi che aveva interessato il raduno della Nazionale durante le sfide di qualificazione mondiale contro Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania. Oltre a loro, alcuni membri dello staff, fra cui lo stesso CT, e Daniele De Rossi, ricoverato allo Spallanzani e non ancora dimesso.

Il difensore, risultato negativo a due tamponi consecutivi, tornerà ad allenarsi in gruppo sin da domani. Pirlo recupera così una pedina fondamentale in vista del big match contro l’Atalanta, in cui ci si giocherà una buona fetta della qualificazione in Champions. Il classe 1987 potrebbe prendere il posto di Chiellini, apparso un po’ in affanno nella gara vinta contro il Napoli. Perché in questo finale di stagione c’è bisogno dell’apporto di tutti, per centrare almeno l’obiettivo minimo sindacale.

Migliori Bookmakers AAMS