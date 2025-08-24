Bomba Serie A: Schedina Multipla Pronostici del 24-08-2025

Pronostici 1° Giornata Serie A partite di Domenica 24 Agosto: Juventus di Tudor vincente sul Parma e Atalanta sul Pisa

Pronostico Cagliari – Fiorentina 2 e Under 3.5

Alle 18:30 va in scena Cagliari-Fiorentina, match valido per la Serie A 2025/2026 che promette spettacolo e grande intensità. All’Unipol Domus si affrontano due squadre con ambizioni molto diverse: da una parte i rossoblù di Fabio Pisacane, determinati a conquistare una salvezza tranquilla dopo un’estate di cambiamenti; dall’altra la Fiorentina di Stefano Pioli, che punta con decisione alla qualificazione europea.

La Viola arriva in Sardegna con il morale alto, forte del recente trionfo in Conference League e di un mercato ambizioso che ha rinforzato sensibilmente la rosa. Tra i colpi più discussi c’è proprio Roberto Piccoli, ex attaccante del Cagliari passato ai gigliati, pronto a sfidare subito i suoi ex compagni. I sardi, invece, si presentano con una squadra profondamente rinnovata, ancora alla ricerca della giusta identità e dei meccanismi migliori.

La Fiorentina parte favorita secondo le ultime analisi degli esperti, ma il Cagliari potrà contare sul fattore casa e sul supporto del proprio pubblico per tentare un risultato a sorpresa.

Probabili Formazioni Cagliari – Fiorentina:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Luvumbo; S.Esposito. Allenatore: Pisacane

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

Pronostico Como – Lazio 1X o GOL

Alle 18:30 si gioca Como-Lazio, sfida valida per la Serie A 2025/2026 che promette scintille allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il Como di Cesc Fabregas arriva a questo appuntamento con grandi ambizioni dopo una campagna acquisti faraonica da oltre 100 milioni di euro, costruendo una rosa capace di competere subito ad alti livelli. In attacco spicca Álvaro Morata, leader del reparto offensivo, supportato dal talento di Nico Paz e dalla velocità di Diao.

Dall’altra parte, la Lazio è tornata sotto la guida di Maurizio Sarri, ma ha vissuto un’estate complicata, segnata da diverse difficoltà sul mercato e da una rosa che appare ancora incompleta. I biancocelesti si affidano soprattutto alla qualità di Taty Castellanos e Mattia Zaccagni per provare a imporsi, ma le incognite restano tante.

Il Como vuole sfruttare l’entusiasmo della piazza e il fattore casa per tentare un successo che avrebbe un forte peso simbolico contro una delle big della Serie A. La Lazio, invece, cerca conferme dopo un precampionato altalenante e sa che una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare slancio.

Probabili Formazioni Como – Lazio:

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Douvikas, Addai. Allenatore: Fabregas

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Pronostico Juventus – Parma 1 e Over 1.5

Alle 20:45 va in scena Juventus-Parma, gara valida per la Serie A 2025/2026 che segna l’esordio stagionale dei bianconeri all’Allianz Stadium. La squadra di Igor Tudor debutta con grandi aspettative, forte di un progetto tecnico rinnovato e di un mercato estivo ambizioso. In attacco, tutti i riflettori sono puntati su Jonathan David, nuovo riferimento offensivo, supportato dal talento di Kenan Yildiz e dalla velocità di Francisco Conceição.

Il Parma, guidato dal giovane tecnico Cuesta, arriva a Torino con una rosa giovane e ambiziosa, ma inevitabilmente ancora acerba dopo aver perso alcune pedine importanti nel corso dell’estate. Nonostante l’entusiasmo, il divario tecnico tra le due squadre è evidente e gli emiliani saranno chiamati a una prova di grande carattere per resistere all’impatto iniziale.

La Juventus parte nettamente favorita e sembra avere tutte le carte in regola per iniziare la stagione con tre punti davanti al proprio pubblico. Tuttavia, il Parma potrebbe tentare di sorprendere con organizzazione tattica e ripartenze veloci.

Probabili Formazioni Juventus – Parma:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Coinceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Ndiaye Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

Pronostico Atalanta – Pisa 1 e Under 3.5

L’Atalanta inaugura un nuovo ciclo con Ivan Juric in panchina, puntando a confermare le ambizioni da zona Champions nonostante le partenze pesanti di Ademola Lookman e Mateo Retegui. Per colmare il vuoto offensivo, la Dea si affida alla fisicità di Gianluca Scamacca e alla qualità di Lazar Samardzic, pedine fondamentali nel nuovo progetto tattico.

Dall’altra parte c’è il Pisa, tornato in Serie A dopo anni di assenza e affidato a Alberto Gilardino. I toscani arrivano con tanto entusiasmo e la voglia di sorprendere, ma la rosa è ancora in fase di rodaggio e necessita di test importanti contro avversari di alto livello.

Il divario tecnico tra le due squadre è netto: l’Atalanta parte favorita e vuole sfruttare il fattore casa per iniziare la stagione nel migliore dei modi. Il Pisa, però, potrebbe puntare su compattezza difensiva e ripartenze rapide per provare a strappare un risultato positivo.

Probabili Formazioni Atalanta – Pisa:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; K. Sulemana, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Juric

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. Allenatore: Gilardino