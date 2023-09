Bologna-Napoli, Rudi Garcia: “Contento di essere qui, mi aspetto grandi prestazioni da Kvara e Anguissa”

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

A Bologna per ripartire. Dopo il mezzo passo falso di Genova, il Napoli cercherà di fare meglio al Dall’Ara. Rudi Garcia, però, non si sente in pericolo. Secondo l’allenatore francese, la squadra è motivata ed è pronta a dare il meglio di sé. L’obbiettivo rimane sempre quello di difendere lo scudetto anche se l’inizio non è stato esaltante.

Contro i rossoblù sarà la possibilità per far ritornare al gol Kvara. Il georgiano non ha ancora segnato in questa stagione e non mette a segno una rete da marzo. Secondo il mister deve fare il suo gioco e deve avere la testa sgombra da ogni tipo di preoccupazione. Anche per Anguissa, qualche parola, dopo la prestazione sottotono a Braga. Tutti si aspettano grandi prestazioni da lui.

Rrahmani resta comunque il perno centrale della difesa e qualche dubbio c’era su Ostigard. Il norvegese lo scorso anno è stato impiegato poco ma è stato Rudi Garcia a convincerlo a restare, diventando ora un titolare. Tuttavia, resta il rebus Natan che non ha ancora esordito dal giorno del suo acquisto.