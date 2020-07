Bologna-Napoli 1-1, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Grave passo indietro per noi questa gara, il Bologna avrebbe meritato di più”

Termina 1-1 il match tra Bologna e Napoli valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Agli azzurri non basta il vantaggio firmato Manolas, Barrow la pareggia per i padroni di casa.

Un Rino Gattuso un po’ amareggiato ha così analizzato il match nel post-partita: “Il Bologna avrebbe meritato molto più di noi. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo non siamo nemmeno scesi in campo. Giocare nuovamente al di sotto delle nostre potenzialità perché non ci sono stimoli la trovo una cosa stupida. Gli stimoli ci sono e come, basti pensare che tra poco dovremo affrontare il Barcellona”.

Gli errori: “In un solo tempo mi è parso d’esser tornato a 4-5 mesi fa: lunghi e sempre pronti a subire l’avversario. I ragazzi sapevano non sarebbe stata una passeggiata, e la gara ha confermato ciò. Il Bologna ha la stessa entità del suo allenatore, non molla mai”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Sul tecnico avversario: “Sinisa è uno di quelli che quando abbaia fa male, io invece sembro duro, ma non mordo. È più tosto di me”.

Sui singoli: “Milik non lo critico, ha fatto ciò che doveva nonostante i pochi palloni ricevuti. Idem per Lozano, sapevamo fosse un calciatore diverso da Insigne, ma il suo lo ha fatto. È stato il collettivo, la squadra, a venir meno quest’oggi. Il Bologna ci ha schiacciati”.

