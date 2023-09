Bologna-Napoli 0-0, Rudi Garcia: “Peccato per il risultato, abbiamo giocato bene. Con Osimhen tutto risolto dopo lo sfogo”

Bologna-Napoli 0-0, le parole di Rudi Garcia al termine della partita.

Ennesimo pareggio per il Napoli. Questa volta gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 in casa del Bologna col Napoli che ha sicuramente prodotto tanto rispetto al match contro il Genoa. Tuttavia, è mancato la rete contro i rossoblu che hanno dato fin da subito filo da torcere ai propri avversari.

La vetta, però, si sta decisamente allontanando e per i campioni d’Italia potrebbe essere un brutto colpo. Ma a fare notizia, non è tanto il risultato quanto Osimhen. Il nigeriano, quando è stato sostituito, non ha molto gradito la scelta del tecnico francese e lo ha fortemente criticato.

Tutto risolto, ha ammesso il tecnico, che subito si è andato a sincerare con l’attaccante azzurro. Il rigore sbagliato lo ha innervosito ancora di più. Manca, però, la continuità e soprattutto continuano ad esserci tantissimi problemi fisici, l’ultimo anche con Anguissa.

Ci vuole la cosiddetta cazzimma, secondo quanto ha ammesso Rudi Garcia. Cosa che al Napoli sta mancando continuamente, il Napoli quindi dovrà ripartire da questo pareggio che continua a lasciare tanto amaro in bocca.