Video Gol Highlights Bologna-Monza 3-1: Sintesi 18-01-2025

Bologna-Monza 3-1 , 21° Giornata Serie A

Un netto vantaggio per gli emiliani, che sugellano così il loro dominio con una vittoria importante per proseguire nella rincorsa ad un posto in Europa! La squadra ospite ha fatto molta fatica a conquistare metri, a costruire occasioni importanti. Ha subito per tutta la partita, a parte qualche sprazzo di gioco, concretizzatosi con la rete di Maldini nei primi minuti di gioco.

Sintesi di Bologna-Monza 3-1

Ospiti che partono subito bene, mostrando voglia di offendere.

VANTAGGIO DEL MONZA! Ciurria lancia lungo su Daniel Maldini, il quale taglia dentro la zona interna del campo e fa partire una conclusione sulla destra, imparabile!

Poi prova a salire la formazione di casa, con passaggi corti e senza lunga gittata. La sfera staziona nel centrocampo, in attesa di un varco utile per andare alla conclusione.

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Riccardo Orsolini calcia in area un pallone con il contagiri, per Santiago Castro, il quale colpisce di testa da centro area sulla sinistra!

Superata da poco la mezz’ora Benjamin Dominguez prova una conclusione da appena fuori dell’area di rigore, ma uno dei difensori si sacrifica e blocca tutto.

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Jens Odgaard riesce a giungere sul pallone e a scagliare una fucilata imprendibile per Turati!

Verso il quarantesimo minuto di gioco, Stefan Posch colpisce un pallone che gli rimbalza davanti, ma il suo tentativo termina abbondantemente alto sopra la traversa!

Ospiti che controllano la sfera e provano a reagire allo svantaggio. Al primo minuto di recupero ancora padroni di casa pericolosi. Dominguez ha tutto il tempo di controllare un pallone in area, così come di calciare all’angolino basso di destra. Stefano Turati, però, è bravo ad intuire tutto e parare.

Beukema prova a scappare al proprio marcatore e colpire di testa, ma la sua conclusione finisce tra le braccia del portiere avversario!

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione.

Ripresa che riprende con i padroni di casa che provano nuovamente a colpire. Riccardo Orsolini, al decimo minuto, prova una conclusione, ma non riesce a superare la difesa avversaria.

A metà del secondo tempo Daniel Maldini prova una conclusione forte dal limite, ma colpisce troppo sotto e la palla termina alta!

TRIS DEL BOLOGNA! Un perfetto cross di Lykogiannis termina dalle parti di Orsolini, il quale calcia in rete all’angolino basso di sinistra, non lasciando scampo a Turati!

Ora i giocatori ospiti mantengono il possesso del pallone in attesa di un varco nella difesa avversaria. Quando manca un minuto al termine del tempo regolamentare occasione per i padroni di casa. Lorenzo De Silvestri riesce a ricavarsi dello spazio e andare alla conclusione. Sfortunatamente, il suo tiro termina sul palo di sinistra della porta difesa da Turati!

Il possesso palla, fino a qui, è stato appannaggio dei rossoblu, così come i tiri effettuati sia nello specchio che fuori da esso.

L’arbitro, dopo quattro minuti di recupero, con il triplice fischio pone fine alle ostilità.



Tabellino di Bologna-Monza 3-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch (80′ Lorenzo De Silvestri), Beukema, Lucumi, Miranda ( 66′ Lykogiannis C.) ; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard (80′ Giovanni Fabbian), Dominguez (66′ Ndoye); Castro (46′ Thijs Dallinga). All. Italiano.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio (80′ Omari Forson), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (70′ Kevin Martins); Akpa Akpro (81′ Stefano Sensi), Bianco, Bondo (39′ Samuele Vignato), Ciurria; Maldini, Djuric (70′ Gianluca Caprari). All. Bocchetti

ARBITRO: Maurizio Mariani (Aprilia)

GOL: 4′ Maldini (M), 22′ Castro (B), 34′ Jens Odgaard (B), 69′ Orsolini (B)

ASSIST: 4′ Ciurria (M), 22′ Orsolini (B), 69′ Likyogiannis (B)

AMMONITI: 24′ Akpa Akpro (M), 36′ Georgios Kyriakopoulos (M), 46′ Santiago Castro (B), 94′ Armando Izzo (M)

ESPULSIONI: –

NOTE: quattro minuti di recupero nella prima frazione, quattro nella ripresa

