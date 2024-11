Video Gol Highlights Bologna-Monaco 0-1 : Sintesi 05-11-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Monaco 0-1, 4° Giornata Champions League: decide la marcatura di Kherer.

Ancora una sconfitta per i rossoblu, la terza consecutiva dopo il pareggio all’esordio. La situazione non è per niente facile, così come le possibilità di qualificazione al prossimo turno della coppa.

Francesi che continuano la corsa alle prime posizioni della classifica. Ora sono a quota dieci, con tre vittorie ed un pareggio.

Bologna-Monaco, 4° giornata di Champions League

Sintesi di Bologna-Monaco 0-1

Prima minuti di gioco che costituiscono una fase di studio. Le due formazioni cercano di prendere il dominio del campo, di sfruttare i probabili varchi che concedono loro gli avversari.

Al decimo minuto di gioco prima occasione di marca rossoblu con Miranda che prova una conclusione ma il pallone esce alto sopra la traversa

Quando scocca il quarto d’ora azione importante degli ospiti. Embolo raccoglie un passaggio al limite dell’area e calcia verso l’angolino basso di destra. Intervento strepitoso del portiere rossoblu che mette in angolo.

Verso il ventesimo minuto Wilfried Singo stacca bene di testa nel tentativo di colpire un pallone calciato dalla bandierina. La sua conclusione è precisa e termina in porta. L’arbitro, però, su segnalazione del VAR annulla la realizzazione per un fallo precedente commesso da un giocatore della formazione ospite!

Quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione, Aleksandr Golovin prova a colpire con una punizione interessante. La palla indirizzata sulla destra viene, però, respinta in maniera apprezzabile da Skorupski! Subito dopo, Wilfried Singo riesce ad agganciare un pallone rimbalzante e a colpire mandandolo sopra la traversa!

A cinque minuti dal termine Beukema piomba rapidamente su di un cross e calcia la sfera sotto la traversa. Il portiere ospite, però, si supera e blocca il tentativo. Un minuto più tardi c’è una rete annullata a Castro per fuorigioco. Un minuto più tardi, ancora biancorossi pericolosi, con Maghnes Akliouche che raccoglie una sfera rimbalzante e calcia verso la porta. Ancora una volta Skorupski si dimostra attento e sventa la minaccia. Quindi Lamine Camara spreca un’altra occasione sottoporta.

L’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi dopo i primi quarantacinque minuti. Secondo tempo che riprende e i rossoblu provano a farsi vedere con maggiore continuità dalle parti dell’avversario.

La prima conclusione della ripresa dei padroni di casa avviene al decimo minuto. Fabbian corre palla al piede verso la porta, conclude da distanza ravvicinata, ma Majecki è attento a sventare il pericolo. Un minuto lo stesso Fabbian si rende pericoloso con un tiro non troppo pericoloso, visto che termina alto sopra la traversa.

Verso il quarto d’ora Breel Embolo controlla la sfera, ci mette un po’ troppo tempo per calciare, facendo recuperare i suoi avversari.

Verso la mezz’ora della ripresa Miranda spreca una buona occasione mandando il passaggio tra i piedi dei difensori avversari. Un minuto più tardi Dallinga riceve un pallone in area, calcia in porta, ma la sua conclusione è murata da un difensore.

Partita che si avvia in maniera stanca alla conclusione. Le due formazioni faticano a superarsi in questo momento.

VANTAGGIO DEL MONACO! Calcio d’angolo colpito verso Breel Embolo, il quale serve Thilo Kehrer. Il difensore tedesco è bravo a colpire la sfera e mandarla verso la porta senza problemi!

Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Successo per i transalpini

Highlights e Video Gol di Bologna-Monaco 0–1

Tabellino di Bologna-Monaco 0–1

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda (92′ Jens Odgaard); Freuler, Moro (46′ Tommaso Pobega); Iling-Junior (68′ Riccardo Orsolini), Fabbian (81′ Lewis Ferguson), Ndoye; Castro (68′ Dallinga). All.: Italiano

MONACO (4-2-3-1) -Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa (78′ Caio Henrique); Magassa, Camara (78′ Eliot Matazo); Golovkin, Akliouche, Ben Seghir (71′ Takumi Minamino); Embolo. All.: Hutter

ARBITRO: Aliyar Aghayev. (Azerbaijan)

GOL: 87′ Kehrer (M)

ASSIST: 87′ Embolo (M)

AMMONITI: 27′ Nikola Moro (B) 53′ Giovanni Fabbian (B), 75′ Lamine Camara (M), 77′ Christian Mawissa Elebi (M), 88′ Lucumi (B)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero alla fine del primo tempo, quattro nella ripresa

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.