Bologna-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 18-12-2021

Dove vedere Bologna-Juventus 18° Giornata di Serie A 2021-2022 sabato 18 dicembre 2021 ore 18.00. La partita Bologna-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Conosciuto l’avversario degli ottavi di finale di Champions League, che sarà il Villarreal di Unai Emery, la Juventus di Massimiliano Allegri, sesta in classifica in Serie A con 28 punti, a pari merito con la Roma di José Mourinho, va a fare visita, allo Stadio Renato Dall’Ara, in occasione della 18° giornata di campionato, al Bologna di Sinisa Mihajlović, decimo in graduatoria con quattro in meno dei bianconeri.

Bologna-Juventus, 18° giornata Serie A 18-12-2021.

La Vecchia Signora giunge all’appuntamento con i felsinei dallo scialbo pareggio esterno per 1-1 della settimana scorsa contro il Venezia di Paolo Zanetti. Gli emiliani, invece, dopo esser stati vicinissimi alla zona Europa League nelle scorse settimane, a causa delle due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Torino sono scivolati in decima posizione, a meno sei dalla zona Europa League e a meno quattro da quella Conference League.

La posta in palio vale ovviamente tantissimo per entrambe le formazioni, ma forse un po’ di più per i piemontesi che, a meno 12 dall’Inter capolista e con un ritardo di otto punti sul quarto posto del Napoli, non possono permettersi altri passi falsi che mettano ancora più in salita una stagione che, dopo appena 17 giornate, sembra già compromessa.

Come vedere Bologna-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Bologna-Juventus

Competizione: Serie A

Data: sabato 18 dicembre 2021

Orario: 18.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Bologna-Juventus sarà visibile, a partire dalle 18.00 di sabato 18 dicembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra rossoblù e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Renato Dall’Ara sarà di Edoardo Testoni con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra emiliani e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Bologna-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Juventus

La radiocronaca di Bologna-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 18.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Bologna-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Mihajlović dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski, in porta. Davanti a lui, Soumaoro, Medel e Theate. A centrocampo spazio a De Silvestri, Svanberg, Dominguez ed Hickey con Soriano e Barrow sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Arnautovic.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-4-2. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, De Sciglio, De Ligt, Bonucci e Pellegrini. Centrocampo a quattro con Cuadrado, Bentancur, Rabiot e Bernardeschi. In attacco, il duo composto da Morata e Kean.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Allenatore: Siniša Mihajlović.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Bologna e Juventus sono complessivamente 184 con un bilancio che parla di 30 vittorie dei rossoblù 93 dei bianconeri e 61 pareggi. Considerando solo le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio sorride sempre agli ospiti che guidano la contesa con 40 successi a fronte dei 24 dei padroni di casa.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Bologna-Juventus 1-4 dello scorso 23 maggio (Serie A 2020-2021). L’ultimo pareggio risale invece allo 0-0 del Dall’Ara datato 19 febbraio 2016 (Serie A 2015-2016). Escludendo le due vittorie esterne per 0-2 e 1-2, rispettivamente del 26 febbraio 2011 (Serie A 2010-2011) e 13 gennaio 1999 (andata quarti di finale Coppa Italia 1998-1999), il Bologna non vince in casa contro la Juventus dal 3-0 del 29 novembre 1998 (Serie A 1998-1999).

