Bologna-Hellas Verona: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 13-9-2021

Dove vedere Bologna-Hellas Verona, 3° Giornata di Serie A 2021-2022 Lunedì 13 Settembre 2021 ore 20:45. La partita Bologna-Hellas Verona sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Sky Sport, Sky Go e DAZN.

Sebbene manchi ancora qualche giorno al weekend, l’attesa per rivedere in campo il campionato in Serie A sta per finire. Stasera andrà in scena l’ultima giornata di qualificazione a Qatar 2022 che vedrà, tra le altre, l’Italia di Roberto Mancini impegnata contro la Lituania di Valdas Urbonas, dopodiché si tornerà a parlare di campionati nazionali con la Serie A che tornerà con la terza giornata della stagione 2021-2022.

Bologna-Hellas Verona, 3° giornata Serie A 2021-2022, 13-09-2021.

I match più importanti del turno che inizierà sabato 11 alle 15:00 con Empoli-Venezia sono sicuramente Napoli-Juventus (sabato 11 alle 18:00) e Milan-Lazio (domenica 12 alle 18:00). Un turno che si concluderà lunedì sera alle 20:45 con la sfida del Renato Dall’Ara di Bologna tra i padroni di casa guidati da Sinisa Mihajlović e l’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco.

Felsinei e scaligeri arrivano all’appuntamento di lunedì sera con stati d’animo completamente diversi: i primi hanno iniziato bene la loro stagione battendo prima 3-2 la Salernitana alla prima giornata e poi impattando per 0-0 contro l’Atalanta alla seconda.

I secondi, invece, dopo aver ceduto in prestito Zaccagni alla Lazio, giungono all’incontro coi rossoblù da due sconfitte consecutive, entrambe in casa, contro Sassuolo (2-3) ed Inter (1-3) che hanno messo già in salita la stagione della formazione del presidente Setti che è chiamata ora ad invertire il trend per togliere il segno 0 dalla casella dei punti conquistati.

Come vedere Bologna-Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live

Bologna-Hellas Verona sarà visibile, a partire dalle 20:45 di lunedì 13 settembre 2021, in diretta tv e streaming su Sky Sport e DAZN. In tv, il match tra rossoblù e gialloblu sarà visibile su Sky Sport, che detiene in co-esclusiva con DAZN i diritti di trasmissione di tre partite di Serie A (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45), e su DAZN scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

Essendo trasmessa anche su Sky Sport, la sfida tra gli uomini di Mihajlović e quelli di Di Francesco non sarà disponibile su DAZN Channel (canale 409 del Digitale Terrestre).

Altro metodo per assistere alla sfida tra emiliani e veneti è quindi il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Bologna-Hellas Verona sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Hellas Verona

La radiocronaca di Bologna-Hellas Verona sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Probabili formazioni di Bologna-Hellas Verona

Per quanto riguarda le formazioni, Mihajlović dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta. Davanti a lui, De Silvestri, Medel, Bonifazi ed Hickey. A centrocampo spazio a Schouten e Svanberg con Orsolini, Soriano e Sansone sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Arnautovic.

Di Francesco dovrebbe invece optare un altrettanto articolato 3-4-2-1. Montipò quindi in porta con, a fargli da scudo, Gunter, Ceccherini e Magnani. A centrocampo il quartetto composto da Faraoni, Miguel Veloso, Tameze e Lazovic con Barak ed Ilic sulla trequarti a fare da sostegno all’unico perno offensivo, Lasagna.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Allenatore: Sinisa Mihajlović.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Ilic, Barak, Lasagna.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Precedenti e statistiche di Bologna-Hellas Verona

Considerando solo le sfide giocate in Serie A, i precedenti tra Bologna ed Hellas Verona sono complessivamente 44 con un bilancio che dice 14 vittorie dei rossoblù, 10 dei gialloblu e 20 pareggi. 49 i gol segnati dagli emiliani, 43 quelli messi a referto dai veneti.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 2-2 del Bentegodi datato 17 maggio 2021 (Serie A 2020-2021). L’ultimo precedente al Dall’Ara è invece Bologna-Hellas Verona 1-0 del 16 gennaio 2021 (Serie A 2020-2021).

