Best FIFA Football Awards 2020: Lewandowski miglior calciatore, Son-Puskas, Neuer-portiere, Klopp-allenatore e Top XI

A Zurigo sono stati assegnati questa sera i Best FIFA Football Awards 2020, riconoscimenti che vengono conferiti ai migliori giocatori, allenatori e portieri sia di calcio maschile che di femminile.

Si è tenuta questa sera a Zurigo la cerimonia di premiazione dei Best FIFA Football Awards 2020. Quest’anno, a causa della pandemia per il COVID-19, la cerimonia si è tenuta interamente online con gli ospiti ed i vincitori connessi online.

I riconoscimenti conferiti sono stati davvero tanti ed il più importante è stato dato a Robert Lewandowski, premiato come miglior giocatore del 2020. Il polacco ha portato il Bayern Monaco al trionfo in patria ed in Europa, e non poteva esserci vincitore più idoneo di lui. Il polacco è stato capace di battere i due fuoriclasse del calcio moderno, vale a dire Cristiano Ronaldo e Messi.

Il premio come miglior allenatore è andato invece a Jurgen Klopp che ha battuto Flick e Bielsa. L’allenatore tedesco ha condotto il Liverpool alla vittoria della Premier League che mancava da più di 30 anni.

Il Bayern Monaco può essere comunque fiero di come andata questa premiazione, considerato che anche il suo portiere e cioè Manuel Neuer ha vinto il premio come miglior portiere. Il tedesco ha compiuto prodezze tra i pali ed il suo contributo è stato determinante per la conquista della Champions League con parate straordinarie.

Il Puskas Award, invece, premio che viene conferito al gol più bello della stagione, è andato a Son Heung-Min del Tottenham. Il sudcoreano è stato premiato per la splendida rete siglata lo scorso 7 Dicembre 2019 contro il Burnley, quando compì una cavalcata di circa 70 metri palla al piede e seminando gli avversari come birilli.

Gli altri premi e Top XI

Per quanto riguarda il calcio femminile, è stata premiata come miglior calciatrice Lucy Bronze, campionessa d’Europa con il Lione lo scorso anno, passata poi al Manchester City. La miglior allenatrice, invece, è stata Sarina Wiegman, che ha fatto grandi cose alla guida della nazionale olandese.

Il miglior portiere femminile è stata invece Sarah Bouhaddi, estremo difensore del Lione che ancora una volta conferma di essere la squadra più forte in Europa a livello femminile. Nella Top XI del calcio femminile c’è spazio anche per un po’ di Serie A, con Barbara Bonansea della Juventus e Veronica Boquete del Milan che figura in questa speciale formazione.

Riguardo la top XI maschile, del nostro campionato figura solamente Cristiano Ronaldo della Juventus. A dominare sono Premier League e Bundesliga in questo speciale undici con 4 giocatori a testa:

Top XI femminile

Endler; Bronze, Renard, Bright; Heath, Boquete (Milan), Bonansea (Juventus), Rapinoe; Cascarino, Miedema, Harder

Top XI maschile

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara; Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo (Juventus)

