Benfica-Juventus, Allegri: “Domani conta vincere, ma non siamo padroni del nostro destino”

Benfica-Juventus, le parole di mister Allegri alla vigilia: “Domani dovremo fare gara perfetta, ma il nostro destino non dipende da noi”.

C’è ancora un barlume di speranza: la Juventus si presenta a Benfica, nella penultima gara del girone di Champions League, consapevole di dover vincere la partita per tenere vive le residue chances di qualificazione.

Non una gara semplice, visto che i portoghesi hanno fermato due volte sul pari il PSG, e stanno dominando in campionato, senza aver perso mai una partita in stagione. Ci vorrà un’autentica impresa, insomma, e di ciò è consapevole anche Max Allegri, che ha presentato la gara alla vigilia insieme ad Alex Sandro.

Le parole di Allegri

Un solo risultato possibile – “Abbiamo solamente un risultato. Al momento non siamo né eliminati dalla Champions e né siamo dentro l’Europa League. Abbiamo queste due partite, iniziando da domani, per fare dei punti per cercare di passare, o avere la possibilità. Poi non dipende da noi: il Benfica è proprietario del suo destino, anche se perdesse con noi domani. È una delle quattro squadre d’Europa insieme a Napoli, Psg e Real Madrid che non ha ancora perso, quindi noi domani dobbiamo fare una partita come fatto per gran parte all’andata, allungando però diciamo il minutaggio dell’intensità, della miglior fase difensiva. Hanno qualità, davanti al proprio pubblico hanno una spinta diversa. Domani è una partita un po’ particolare, dobbiamo essere bravi a stare dentro la partita per 100′, non dobbiamo avere fretta e migliorare la compattezza delle ultime due partite“.

Cosa aspettarsi dal Benfica – “All’andata fu una partita particolare perché abbiamo avuto ottime occasioni nella prima mezz’ora, anche per raddoppiare. Poi c’è stato questo rigore a fine primo tempo e nel secondo tempo non abbiamo riiniziato male la partita, poi c’è stato questo gol su una ripartenza, un mezzo contrasto non fatto. Domani, per tenere aperta la porta dell’eventuale passaggio del turno, dobbiamo assolutamente vincere. L’ideale sarebbe farlo con due gol di scarto perché ci metteremmo in una posizione di vantaggio. Dipenderebbe poi sempre dall’ultima partita loro. Però sappiamo che il Benfica è un’ottima squadra“.

3-5-2 modulo base – “Diciamo che nelle ultime due partite, giocando con questo sistema di gioco, abbiamo cercato di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che in questo momento abbiamo a disposizione e che stanno facendo bene. Cercheremo domani di proporlo in modo diverso, perché loro sono una squadra che ha molti uomini all’interno del campo. Dobbiamo fare una partita molto buona sotto l’aspetto difensivo e soprattutto creare opportunità come all’andata, eliminando quegli errori fatti all’andata“.

Squadra in ripresa – “Domani sappiamo che è una partita importante, una partita di Champions che ci dirà se abbiamo la possibilità di sperare di passare il turno con una vittoria, perché poi dobbiamo aspettare l’ultima. Nello stesso tempo ci garantirebbe il risultato minimo dell’Europa League perché al momento non siamo ancora in Europa League. La squadra ultimatamente sta facendo meglio. È anche vero che in campionato credo che abbiamo lasciato dei punti per strada, non per volere nostro, altrimenti la classifica sarebbe stata diversa. Domani abbiamo la Champions, è una bellissima partita da giocare e la giocheremo al meglio sicuramente“.

Troppa euforia – “Domani l’unico rischio che abbiamo è quello di, viste le ultime due partite che sono terminate con due vittorie, quindi bene, avere troppa euforia. Questa euforia porta sì a entusiasmo ma anche ad essere troppo positivi. Abbassa le difese immunitarie, ma non vanno abbassate. Il nostro percorso dice di avere sempre una squadra compatta: poi dopo quando la squadra è compatta e dimostra forza in fase difensiva, è più facile anche attaccare. Questa domani sarà la nostra partita, speriamo di riuscire a farlo nel modo migliore possibile. L’importante è avere l’atteggiamento giusto con la massima attenzione. Lo abbiamo avuto nelle ultime due partite ma è stato altalenante nelle partite precedenti. Non solo in Champions, ma anche in campionato. Su questo dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo iniziato“.

La prestazione che ci si attende domani – “L’ho detto prima: per fare una prestazione importante, per fare risultato o creare i presupposti per fare risultato cioè la vittoria, bisogna avere attenzione massima. Il rischio in questo momento è la troppa euforia per le due vittorie e il troppo entusiasmo che ci porta ad abbassare le famose difese immunitarie. Non vanno abbassate ma vanno alzate. Quindi dobbiamo fare una partita di grande attenzione e di grande concentrazione. I ragazzi si sono preparati bene e quindi saremo pronti“.

Paura di un fallimento – “No, fallimento personale no. Sarei molto dispiaciuto ma non pensiamo a questo. Speriamo domani di tenere aperta la porta, poi se il Benfica perdesse domani e vincesse l’ultima noi non potremo far altro che andare in Europa League. Facciamo un passettino alla volta. Domani è una partita bella da vivere, da giocare. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, l’importante è fare una partita di grande compattezza“.

Le parole di Alex Sandro

La partita di domani – “C’è un gran valore in questa partita perché sappiamo che l’unico risultato importante è la vittoria. Veniamo qui per vincere, per fare una gran partita. Siamo nel momento di crescita e sappiamo che non dobbiamo più sbagliare“.

Come sta il gruppo – “Prima della partita pensiamo sempre a dimostrare il nostro meglio nella giornata della gara. Non cambia niente rispetto alle altre partite: pensiamo ad entrare in campo, vincere e dimostrare il nostro meglio. Anche domani sarà così“.

Sull’avversario – “pero che la sconfitta arrivi domani per il Benfica. Sta facendo bene quest’anno, hanno giocatori importanti, li conosco, ci ho giocato insieme sia in Nazionale sia al Porto con Otamendi. Sono sicuro che sarà una partita difficilissima, però siamo preparati e sono sicuro che faremo una buona partita. Conosciamo le loro qualità e sappiamo quali sono i giocatori in grado di fare la differenza. Sono sicuro che saremo più preparati rispetto alla partita d’andata“.

In una difesa a tre – “Mi trovo benissimo in questo ruolo, sarò sempre a disposizione in qualsiasi ruolo per aiutare la squadra in campo. È un ruolo un po’ diverso ma non cambia molto perché è sempre dal lato sinistro. Mi sento bene giocando lì“.

Il passato nel Porto – “Giocare qui contro il Benfica è sempre stato speciale per me, e domani non sarà diverso. È uno stadio con una grande atmosfera in cui giocare. Viene richiesto il meglio da parte dei giocatori. Per me questa è un’enorme opportunità, quella di giocare una partita fantastica“.