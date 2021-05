Lotta salvezza Serie A: possibili scenari e combinazioni ultima giornata Benevento e Torino

Si fa infuocata la lotta salvezza per rimanere in Serie A. Le due squadre a contendersi la permanenza sono Benevento e Torino. Gli stregoni hanno pareggiato in casa contro il Benevento ed adesso la loro situazione si complica ulteriormente. Momento non brillante nemmeno per il Torino che perde in casa per 4-1 contro uno Spezia che rimane ancorato in Serie A.

Non solo la lotta per la Champions League, anche per la salvezza è ancora tutta da decidere. Due squadre sono già retrocesse matematicamente nelle scorse giornate e sono Crotone e Parma. Rimane, quindi, un solo posto per decretare chi scenderà in Serie B. Le due squadre che si giocano la permanenza sono il Benevento ed anche il Torino.

La situazione si fa molto complicata per entrambi i club. Il Benevento, dopo un buon girone d’andata, ha deluso le aspettative in quello di ritorno. In un anno c’è stata una sola vittoria: quella a sorpresa all’Allianz Stadium contro la Juventus. Da quel momento in poi, i campani hanno perso o pareggiato le rimanenti partite. Adesso sono terzultimi dopo la beffa nel finale nella partita di ieri contro il Crotone.

Serie A salvezza, tutto dipende da Lazio-Torino

La squadra di Filippo Inzaghi stava pregustando la vittoria contro il Crotone grazie alla rete dell’1-0 di Lapadula . A pochi minuti dal finale, però, arriva il gol del pareggio di Simy che inguaia ancora di più il Benevento. Il Torino, invece, perde 4-1 contro uno Spezia già salvo al suo debutto nel massimo campionato. Per i granata la situazione si fa davvero nera.

Intanto, per gli uomini di Davide Nicola domani c’è la sfida del recupero contro la Lazio . Se i granata dovessero perdere contro i biancocelesti, tutto si deciderà all’ultima giornata. Ironia della sorta, c’è proprio Benevento-Torino. I campani, dunque, dovranno necessariamente vincere in caso di sconfitta del Toro, a cui basterebbe anche un pareggio contro i capitolini . La squadra di Oreste Vigorito, quindi, attenderà buone notizie da Roma per continuare a sperare nella permanenza.

