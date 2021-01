Benevento-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (3-01-2021)

Ricomincia il campionato ed è subito un banco di prova importante per entrambe le squadre. Il Benevento di Inzaghi e il Milan di Pioli vogliono cercare di proseguire anche nel nuovo anno il loro periodo positivo in termini di gioco e di risultati.

I 18 punti della squadra di Filippo Inzaghi testimoniano la pericolosità delle “streghe” reduci da 3 risultati utili consecutivi. Il Benevento scenderà in campo anche domani con la solita voglia di stupire.

I rossoneri sono alla caccia di punti Champions League e sanno benissimo che Gennaio è un mese fondamentale sia per quel che riguarda il campo che il calciomercato. Glu uomini di Stefano Pioli e la società dovranno farsi trovare pronti.

Benevento-Milan, 15° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Benevento-Milan:

Filippo Inzaghi potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Solito 4-2-3-1 con Letizia, Glik, Tuia, Barba davanti a Montipò. Ionita, Schiattarella a proteggere il centrocampo e il tridente di trequartisti formato da Hetemaj; Caprari, Improta a sorreggere l’ex milanista Lapadula.

Stefano Pioli non potrà contare tra gli altri su Theo Hernandez (squalificato), Bennacer, Saelemaekers, Ibrahimovic e Gabbia. Dalot giocherà a sinistra, Castillejo dovrebbe recuperare, Kjaer recuperato e rientra Kessie dal turno di squalifica. Anche qui solito 4-2-3-1 con Leao unica punta.

Probabili formazioni Benevento-Milan:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta, Lapadula.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Come vedere Benevento-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Benevento e Milan, valida per la 15° giornata di Serie A, sarà trasmessa in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Benevento-Milan, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Benevento-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Benevento Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Benevento-Milan:

C’è solo un precedente in Serie A in casa del Benevento tra Benevento e Milan. Risale alla stagione 2017/18 e fu un 2-2 firmato dalle reti di Puscas, Brignoli, Bonaventura e Kalinic.

