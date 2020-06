Bayern Monaco: stagione finita per Thiago Alcantara

Il centrocampista potrebbe tornare per finale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen

Il campionato di Thiago Alcantara finisce qui. Il centrocampista ispano-brasiliano ha riportato una lesione all’inguine. L’infortunio gli impedirà di apportare il proprio contributo nella volata finale del Bayern Monaco in campionato, avanti sette lunghezze sul Borussia Dortumund, ma non in Coppa di Germania.

NON TUTTO È PERDUTO – Come dichiarato dal tecnico dei bavaresi, Hansi Flick, la società tedesca ha deciso di fare operare il 29enne proprio per averlo a disposizione per un impegno cruciale: “Thiago dovrà fermarsi per tre settimane. Abbiamo preso la decisione di farlo operare adesso e sarà così disponibile solo per la finale di Coppa del 4 luglio“.

Di conseguenza, Alcantara dovrebbe tornare a disposizione anche per la Champions League, pronta a ripartire ad inizio agosto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS