Bayern Monaco-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista della gara che i suoi affronteranno contro il Bayern Monaco nel girone C di Champions League.

Miglioramenti: “La squadra rispetto all’andata contro il Bayern Monaco è cresciuta tanto, il momento è buono e la condizione dei singoli è cresciuta tanto. Domani la gara non conta dal punto di vista della classifica, ma molto dal punto di vista morale. Un po’ di rammarico c’è per l’ultima palla sciupata al Camp Nou per il 3-4, che oggi ci avrebbe permesso di giocarci il primato”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Turnover: “Sappiamo il valore della partita che dovremo affrontare domenica. Ormai, però, siamo abituati a reggere questa mole di lavoro e di impegno sia fisico che mentale. Abbiamo cercare di equilibrare alla parte fisica una parte video per non appesantire troppo il lavoro. Qualcosa cambierò, ma non troppo viste le ottime risposte della squadra nell’ultimo periodo”.

Infortunati: “Romelu ha avuto un problema contro la Sampdoria, un indolenzimento proprio nella parte già sofferente e da poco recuperata. Chiaramente dovrà riposare qualche giorno poi verrà rivalutato. Rallentamento che non ci voleva, ma speriamo di riaverlo prima della sosta. Brozovic potremmo averlo prima di domenica, almeno questa è la speranza. D’Ambrosio si è fermato a causa di un problema agli adduttori che da oltre 30/40 giorni gli dava delle noie. Lo rivedremo a gennaio. Handanovic non sarà del match, soffre di un problema alla mano che lo terra fuori probabilmente anche domenica. Dzeko ha preso una botta, oggi ha fatto lavoro differenziato, ma sta bene”.