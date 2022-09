Basket, Spagna campione d’Europa. Alla Germania il bronzo

Europei basket 2022, Spagna campione per la quarta volta: trascinata dai fratelli Hernangomez, e da Lorenzo Brown, batte la Francia 88-76, nella seconda finale tra queste due nazionali. A vincere il bronzo è la Germania di Dennis Schroder, padrona di casa, che batte la Polonia 82-69.

Si chiudono con la vittoria della Spagna, per la quarta volta nella storia oro continentale, i Campionati Europei di basket 2022. La squadra di Sergio Scariolo (secondo coach più vincente nella storia degli Europei, a parimerito con Stepan Spandarjan) ha battuto in finale la Francia campione olimpica in carica, con il punteggio di 88-76.

Iberici assoluti padroni del campo, guidati dai fratelli Hernangomez: Juancho, top scorer della partita con 27 punti e 7/9 da tre, e Willy, il capitano, votato MVP del torneo con 17,2 punti di media e 6,9 i rimbalzi. La “nuova Spagna”, orfana dei fratelli Gasol e di pilastri come Rodolfo Fernandez e Sergio Rodriguez, si dimostra più squadra, e già a metà partita conquista un discreto margine di vantaggio (47-37). Resiste poi all’onda d’urto transalpina nel terzo parziale, con Yabusele e Fournier a farla da padrone, e consolida il proprio vantaggio nell’ultimo quarto, mettendo le mani sull’ennesimo alloro continentale.

Spagna campione europea di basket. Dall’account Twitter della FIBA

Dicevamo di Willy Hernangomez votato MVP della manifestazione. Insieme a lui, nel dream team del torneo, la guardia Lorenzo Brown, campione NBA 2019 con i Toronto Raptors (alla guida della squadra c’era proprio Scariolo), che chiude il suo torneo con una media di 15,2 punti e 7,6 assist a partita.

Il bronzo se lo mette al collo la Germania padrone di casa, guidata da Dennis Schroder, cavallo di ritorno dei Lakers. I tedeschi hanno vita facile contro una pur sorprendente Polonia, battuta col risultato complessivo di 82-69. Mattatore della sfida proprio Schroder, con i suoi 26 punti e il 4/7 da tre. Anche per il regista ex Boston un posto nel miglior quintetto del torneo, completato dalla stella greca Giannis Antetokounmpo e da Rudy Gobert, trascinatore della Francia.