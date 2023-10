Bari, Pasquale Marino ha preso il posto dell’esonerato Mignani

Il Bari ha deciso di esonerare il tecnico Michele Mignani. Al suo posto è stato chiamato Pasquale Marino

Svolta a Bari. Dopo un avvio stentato e non in linea con le ambizioni della società, solo 10 punti, mister Mignani è stato sollevato dall’incarico. Con una nota ufficiale la società biancorossa ha ufficializzato l’esonero.

Mister #MicheleMignani sollevato dall'incarico.

Con stima e riconoscenza per il tecnico e per l'uomo, la Società ringrazia per l’impegno profuso augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali.

•#SSCBari #legaB — SSC Bari (@sscalciobari) October 9, 2023 Mignani dopo aver sfiorato la promozione in Serie A, un minuto di orologio ed è cambiato lo scenario con la rete di Pavoletti, paga personalmente questo avvio a rilento fatto di ben 7 pareggi, una sola vittoria in 9 partite, che nell’era dei 3 punti sono considerate occasioni perse.

La dirigenza del Bari, la famiglia De Laurentiis ha deciso che era giusto cambiare e svoltare. Come sempre nel calcio paga l’allenatore, ed ora è toccato a quel Mignani capace di passare dalla Serie C ad un minuto dalla Serie A. Un destino amaro e bizzarro per il tecnico genovese che non è riuscito a riproporre quel gioco brillante della passata stagione.

Bari, il ritorno in panchina di Pasquale Marino

Con Mignani esonerato, il Bari ha pensato di chiamare sulla panchina l’esperto Pasquale Marino. Con una nota ufficiale il club barese ha ufficializzato l’arrivo del tecnico siciliano fino al a giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Un Pasquale Marino che ritorna in Serie B dopo 2 anni dopo l’esperienza e l’esonero sulla panchina del Crotone avvenuto nel dicembre 2021.

Con la sosta per le qualificazioni europee, guarda caso con la nazionale impegnata sabato prossimo 14 ottobre contro il Malta allo stadio San Nicola, Pasquale Marino avrà modo di conoscere meglio la squadra per continuare quel sogno chiamato Serie A, sfuggito a Mignani per quel maledetto giro d’orologio. Una delusione che ha lasciato un segno indelebile in tutto l’ambiente, difficile da cancellare.

⚪️🔴 Ripresa dei lavori in casa Bari. Mister Marino dirige il suo primo allenamento in biancorosso ⚽️

•#SSCBari #legaB #seriebkt pic.twitter.com/eKq8tjK8k8 — SSC Bari (@sscalciobari) October 10, 2023