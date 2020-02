Barcellona: stagione finita per Dembele. E scoppia la lite tra Messi e Abidal

Periodo NO in casa Barcellona: lesione del tendine femorale per Dembele e lite interna tra Messi e il direttore sportivo Abidal.

“I test effettuati su Ousmane Dembélé oggi hanno confermato una lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gambe destra. Nelle prossime ore verrà presa una decisione sul trattamento da seguire per il suo recupero”.

Con questo comunicato, emesso attraverso i propri profili social, il Barcellona annuncia in maniera ufficiale l’esito dell’infortunio di Ousmane Dembele. Giorno dopo giorno verrà presa una decisone sul da farsi, ad oggi, la cosa più probabile sembra essere quella dell’intervento, che costringerebbe il calciatore a terminare qui la sua stagione calcistica in maglia blaugrana.

Nel mentre, come se non bastasse ciò, il Barcellona sta facendo parlare di sé anche per il botta e risposta che si è scatenato tra Leo Messi e il direttore sportivo Abidal, il quale ha accusato gran parte dei calciatori di poco impegno durante gli allenamenti e di essere parte in causa, visto il loro atteggiamento, dell’esonero di Valverde.

A tale accusa ha risposto prontamente Leo Messi, e lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instagram: “Sinceramente non mi piace fare queste cose, ma credo che ognuno deve essere responsabile delle proprie mansioni e farsi carico delle proprie decisioni. I giocatori si prendono le responsabilità in campo e siamo i primi a riconoscere quando non facciamo bene. Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere”.

In seguito a queste dichiarazioni il presidente Bartomeu ha subito convocato Abidal per un incontro. Per l’ex terzino del Barcellona c’è stata solo un’ammonizione verbale, intanto si prepara a partire con la squadra in vista del match di Coppa del Re.

