Barcellona – Atletico Madrid Diretta Tv e Streaming Live

Dove vedere Barcellona – Atletico Madrid in Diretta Tv e Streaming Live, Semifinale ritorno Coppa del Re, Martedì 3 Marzo ore 21:00.

Il Barcellona ospita l’Atletico Madrid martedì sera al Camp Nou per il ritorno della semifinale di Copa del Rey, in una sfida che si preannuncia ad altissima tensione. I blaugrana sono chiamati a un’impresa: ribaltare il pesante passivo di 0 a 4 maturato nella gara d’andata per continuare a inseguire la finale.

Dopo la netta sconfitta nel primo confronto, la squadra catalana deve recuperare quattro reti di svantaggio, un margine che rende la rimonta complicata ma non impossibile davanti al proprio pubblico. Servirà una prestazione perfetta, fatta di intensità, precisione sotto porta e solidità difensiva.

L’Atletico Madrid arriva invece in Catalogna con grande fiducia e una posizione di netto vantaggio di 4 reti. I colchoneros sanno che solo un crollo clamoroso potrebbe compromettere l’accesso all’ultimo atto del torneo. Forte del risultato dell’andata, la formazione madrilena potrà gestire i ritmi e sfruttare gli spazi in ripartenza.

La semifinale di Copa del Rey entra così nel vivo: il Barcellona cerca una rimonta storica al Camp Nou, mentre l’Atletico vuole blindare una qualificazione che appare a portata di mano. Una notte che promette spettacolo e possibili colpi di scena nel calcio spagnolo.

Formazioni Ufficiali di Barcellona – Atletico:

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres. All: Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Marcos Llorente, Hancko, Pubill; Simeone, Johnny, Koke, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann. All: Simeone.

Dove vedere Barcellona – Atletico Madrid in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Barcellona – Atletico Madrid Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

La sfida Barcellona – Atletico Madrid di Martedì 3 Marzo alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

La telecronaca di Barcellona – Atletico Madrid su DAZN sarà a cura di Alberto Santi.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Barcellona:

Il Barcellona si presenta al ritorno della semifinale di Copa del Rey in una situazione tanto inusuale quanto scomoda. Il pesante 4-0 incassato al Metropolitano ha lasciato i blaugrana con le spalle al muro e l’obbligo di una rimonta quasi perfetta per continuare a sognare la finale.

Nella gara d’andata, i catalani sono stati messi sotto per lunghi tratti, incapaci di reggere l’intensità dell’Atletico Madrid e di imporre il proprio ritmo. Duelli persi, seconde palle lasciate agli avversari e poca incisività offensiva hanno evidenziato fragilità inattese.

Nonostante la montagna da scalare, la squadra guidata da Hansi Flick può guardare ai numeri stagionali per trovare fiducia. In Liga il Barcellona è attualmente in vetta alla classifica, segnale di continuità e solidità nel lungo periodo.

Inoltre, i blaugrana arrivano alla sfida dopo il convincente 4-1 rifilato al Villarreal, partita in cui Lamine Yamal ha firmato la sua prima tripletta tra i professionisti, confermandosi uomo chiave del momento.

Il ko dell’andata è stato condizionato anche dalle assenze pesanti di giocatori come Marcus Rashford, Raphinha e Pedri, pedine fondamentali nello scacchiere offensivo e creativo di Flick. Il loro possibile rientro rappresenta una spinta importante in vista del secondo atto.

Con il sostegno del Camp Nou, il Barcellona crede nella risposta d’orgoglio, pur consapevole che il margine da recuperare resta ampio.

Un dato rafforza l’idea di una sfida destinata a un esito netto: negli ultimi quattro confronti tra Barcellona e Atletico non si sono registrati pareggi. Un trend che lascia presagire un altro risultato deciso, in una notte che può cambiare il destino della stagione blaugrana.

Come arriva l’Atletico Madrid:

L’Atletico Madrid si presenta al ritorno della semifinale di Copa del Rey con la consapevolezza di aver indirizzato pesantemente il discorso qualificazione. Il netto 4-0 dell’andata è il frutto di una prestazione dominante sotto ogni aspetto: intensità, aggressività e cinismo sotto porta.

La squadra di Diego Simeone ha colpito fin dalle prime battute, passando in vantaggio grazie a un’autorete sfortunata di Eric Garcia. Poco dopo, Antoine Griezmann ha raddoppiato con una conclusione precisa e glaciale, dando ulteriore slancio ai colchoneros.

Il terzo gol è arrivato con un potente tiro di Ademola Lookman, protagonista anche nell’azione del quarto centro: poco prima dell’intervallo, l’esterno ha servito Julian Alvarez, che ha chiuso il primo tempo con una finalizzazione perentoria, simbolo di un’Atletico spietata.

Anche il rendimento recente sorride ai madrileni: tre vittorie nelle ultime cinque partite, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo successo è stato l’1-0 contro il Real Oviedo, deciso proprio da Julian Alvarez nei minuti di recupero.

Con un vantaggio così ampio, è lecito aspettarsi un Atletico compatto e disciplinato al Camp Nou. L’obiettivo sarà abbassare i ritmi, chiudere gli spazi e colpire in contropiede, sfruttando eventuali sbilanciamenti del Barcellona.

La solidità difensiva e l’esperienza maturata in sfide ad alta pressione rappresentano armi decisive per Simeone. I rojiblancos sanno gestire questo tipo di partite e sono determinati a difendere il tesoro accumulato all’andata per staccare il biglietto verso la finale di Copa del Rey.

Pronostico FC Barcelona-Atletico Madrid:

Il Barcellona è chiamato a una partenza aggressiva al Camp Nou per provare a riaprire una semifinale di Copa del Rey che sembra compromessa. La qualità offensiva a disposizione di Hansi Flick lascia pensare che i blaugrana possano rendere il ritorno molto più competitivo rispetto all’andata.

Un avvio ad alta intensità, con pressione costante e ritmo elevato, potrebbe mettere in difficoltà l’Atletico Madrid e alimentare le speranze di rimonta. Ridurre subito il divario sarebbe fondamentale per accendere il pubblico e aumentare la tensione tra le fila rojiblancas.

Tuttavia, la squadra di Diego Simeone ha dimostrato di saper gestire situazioni di questo tipo. Il largo vantaggio costruito nella gara d’andata rappresenta una base solida su cui impostare una partita di controllo, fatta di compattezza difensiva e ripartenze mirate.

Anche in caso di sconfitta nella singola gara, l’Atletico appare attrezzato per proteggere il margine complessivo e conquistare l’accesso alla finale. La maggiore esperienza nelle sfide a eliminazione diretta e la capacità di assorbire la pressione potrebbero fare la differenza in una notte che si preannuncia intensa e spettacolare.