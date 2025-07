Attrezzi per Pilates: Cosa Comprare per Allenarti come in Studio

Da non molto tempo, il pilates è diventata una disciplina molto in voga nelle palestre e a casa per i suoi numerosi benefici sul corpo. Infatti il pilates rinforza le fasce muscolari, migliora la postura, rassoda gambe e glutei, brucia i grassi e riduce le zone più delicate. Gli esercizi possono essere svolti con assoluta semplicità utilizzando sia il tappetino che vari attrezzi utili per numerosi esercizi.

Pilates: quali attrezzi acquistare

Per poter eseguire il pilates in modo corretto, è necessario munirsi di alcuni attrezzi che vi consentiranno di allenarvi seguendo un particolare programma.

Tappetino : Il tappetino vi permette di eseguire tutti gli esercizi in modo corretto essendo proprio la base per la maggior parte degli allenamenti a terra. Sono disponibili vari misure e colore e possono trovarsi modelli diversi per materiale. Solitamente imbottiti permettono di mantenere una corretta postura durante l’allenamento.

: Il tappetino vi permette di eseguire tutti gli esercizi in modo corretto essendo proprio la base per la maggior parte degli allenamenti a terra. Sono disponibili vari misure e colore e possono trovarsi modelli diversi per materiale. Solitamente imbottiti permettono di mantenere una corretta postura durante l’allenamento. Balance Board : La balance board o cuscino balance è una sorta di disco tramite cui potrete allenarvi in modo semplice e veloce. Realizzato in PVC antiscivolo, ha dimensioni molto contenute che vi permetterà di riporlo dopo l’uso e trasportarlo senza troppa difficoltà. Tramite questo piccolo attrezzo potrete migliorare il vostro corpo andando a migliorare la postura e rilassare il corpo. Viene munito di pompa per gonfiarlo a seconda delle proprie esigenze.

: La balance board o cuscino balance è una sorta di disco tramite cui potrete allenarvi in modo semplice e veloce. Realizzato in PVC antiscivolo, ha dimensioni molto contenute che vi permetterà di riporlo dopo l’uso e trasportarlo senza troppa difficoltà. Tramite questo piccolo attrezzo potrete migliorare il vostro corpo andando a migliorare la postura e rilassare il corpo. Viene munito di pompa per gonfiarlo a seconda delle proprie esigenze. Elastico : Gli elastici sono gli attrezzi per pilates più gettonati sia per la praticità che per il costo. Sono comodi da usare e permettono di perdere peso, rassodare glutei e cosce e intensificare il tono muscolare. Sono realizzati in lattice e presenti in vari colori che differiscono per intensità di allenamento, ma sono disponbili anche a rotoli per poter eseguire eserci in modo completo.

: Gli elastici sono gli attrezzi per pilates più gettonati sia per la praticità che per il costo. Sono comodi da usare e permettono di perdere peso, rassodare glutei e cosce e intensificare il tono muscolare. Sono realizzati in lattice e presenti in vari colori che differiscono per intensità di allenamento, ma sono disponbili anche a rotoli per poter eseguire eserci in modo completo. Foam Roller : Il Foam Roller è una sorta di rullo in schiuma che permette di massaggiare il corpo durate l’allenamento dimunendo la tensione muscolare e utile da utilizzare per alleviare i dolori. Inoltre utilissimo perchè aiuta a combattere la cellulite attraverso particolari programmi eliminando liquidi e tossine dal corpo e migliorando l’aspetto della pelle.

: Il Foam Roller è una sorta di rullo in schiuma che permette di massaggiare il corpo durate l’allenamento dimunendo la tensione muscolare e utile da utilizzare per alleviare i dolori. Inoltre utilissimo perchè aiuta a combattere la cellulite attraverso particolari programmi eliminando liquidi e tossine dal corpo e migliorando l’aspetto della pelle. Magic circle : Il magic circle o semplicemente cerchio è un attrezzo molto utilizzato nel pilates ma conosciuto da sempre per altre discipine. Solitamnete ha un diametro di 30-40 cm con un peso molto leggero composto da telaio in fibra di vetro con rivestitura in gomma. Presenta due manici laterali per poterlo utilizzare al meglio e permette di migliorare la flessibilità del corpo, assottigliare la zona addominale, tonificare glutei, gambe e braccia.

: Il magic circle o semplicemente cerchio è un attrezzo molto utilizzato nel pilates ma conosciuto da sempre per altre discipine. Solitamnete ha un diametro di 30-40 cm con un peso molto leggero composto da telaio in fibra di vetro con rivestitura in gomma. Presenta due manici laterali per poterlo utilizzare al meglio e permette di migliorare la flessibilità del corpo, assottigliare la zona addominale, tonificare glutei, gambe e braccia. Softball : Il softball è una palla di dimensioni tra i 18 e 26 cm realizzata in silicone o pvc utilizzata per migliorare l’equilibrio, riattivare la circolazione e allenare le articolazioni tramite appositi programmi di allenamento.

: Il softball è una palla di dimensioni tra i 18 e 26 cm realizzata in silicone o pvc utilizzata per migliorare l’equilibrio, riattivare la circolazione e allenare le articolazioni tramite appositi programmi di allenamento. Fitball: La fitball è un attrezzo profesionale realizzato in PVC le cui misure variano tra i 50 e 80 cm, che permette di migliorare le funzioni cardio, allenare la muscolatura, alleviare tensioni lombari ed è molto utile per le donne in gravidanza per un recupero post parto.

I migliori accessori per pilates

Tra le mode dell’ultimo momento, sicuramente c’è il platessa che prende spunto dallo yoga ma che permette di controllare i muscoli durante l’allenamento per riacquistare tono e favorire una corretta postura. Tramite il pilates potrete rinforzare i muscoli e rassodare tutte quelle zone connesse al tronco come glutei, zona lombare, addome. Tramite gli allenamenti sarà possibile rassodare cosce e glutei, abbassare i livelli di stress e diminuire la cellulite presente nelle zone critiche

Mambo Max – miglior softball

Si tratta di una palla che permette di allenare il vostro corpo in totale semplicità. Raggiunge una dimensione tra i 25 e 27 cm e può essere utilizzata sia come sostegno sotto le varie parti del corpo per eseguire in modo corretto l’allenamento. E’ gonfiabile e potrete adattarla a seconda delle vostra esigenza. Migliora il coordinamento e l’equilibrio, stimola il baricentro e la forza muscolare, è l’ideale per esercizi di fitness.

Specifiche tecniche

Brand: Mambo Max | Dimensioni: Diametro variabile tra 25-25 cm | Colore: Grigio | Peso totale: 160 grammi

Msd PALLA 75 cm BLU ANTISCOPPIO +2 TAPPI Altezza Utente 175-185 cm. Pilates GYM FIT SWISS BALL Include: 1 palla anti-scoppio e 2 tappi (1 di ricambio) Scegli la palla giusta in base alla tua altezza

Confezione minima, il tutto contenuto in un sacchetto di plastica trasparente (come da foto)

Palla blu 75 cm = altezza dell'utente 175-185 cm

Palla verde 65 cm = altezza dell'utente 150-175 cm

Palla rossa 55 cm = altezza dell'utente 125-150 cm

Palla Svizzera da Ginnastica di Mind Body Future – migliore fitball

Il fitball della BodyMate è l’attrezzo ideale per allenare il vostro corpo con esercizi di pilates e yoga. E’ realizzzata in materiale PVC di alta qualità con sistema antiscoppio che vi permetterà di utilizzarlo in totale sicurezza. Disponibile in varie dimensioni da diametro di 55 cm a 85 cm e in vari colori. La superficie è ruvida realizzata con materiale antiscivolo e molto resistente durante l’allenamento e viene provvisto di pompa per gonfiarlo. Inoltre può essere utilizzato al posto della sedia per migliorare la postura. Peso supportato fino a 300 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Bodymate | Dimensioni disponibili: 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm | Colori disponibili: 9 |

Dimensioni del corpo / diametro della palla:

<155 cm / 55 cm – diametro

155 – 175 cm / 65 cm – diametro

176 – 185 cm / 75 cm – diametro

> 185 cm / 85 cm – diametro

BODYMATE Palla da Ginnastica, Fitness, Yoga, Core Training con E-Book Gratuito e Pompa Magenta 55cm SISTEMA ANTISCOPPIO: il pregiato materiale in PVC e l'innovativo sistema antiscoppio rendono la palla da training resistente e poco ingombrante. Attenzione: il sistema antiscoppio è dotato di una funzionalità limitata. Prima dell’utilizzo, assicurarsi che la palla non sia danneggiata. Non utilizzare mai la palla in prossimità di oggetti appuntiti poiché potrebbero danneggiare il materiale.

VERSATILE: la palla da fitness di BODYMATE è il completamento ideale per la ginnastica a casa. Perfetta per pilates, yoga, crossfit o allenamento degli addominali. Può essere inoltre utilizzata ottimamente come palla per sedersi in ufficio o a casa.

SUPERFICIE ANTI SCIVOLO: grazie alla sua superficie leggermente ruvida, la palla da ginnastica è particolarmente resistente allo scivolamento e all'abrasione. Inoltre nella sua produzione viene utilizzato solamente del materiale privo di sostanze inquinanti e quindi delicato per la pelle.

COMPRESIVO DI POMPA + E-BOOK: ogni palla da ginnastica BODYMATE viene fornita con un'utile pompa manuale, in modo tale che tu non abbia più bisogno di nulla e possa cominciare immediatamente con l'allenamento. L'ebook in formato PDF "Allenamento funzionale con la Palla da fitness BODYMATE" di Claire Alix Anderson con immagini 44 esercizi è qui: www.allmates.com/FitnessBallIT.pdf

SCEGLI LA TUA MISURA: per offrirti un'ergonomia ideale, questa palla da fitness è disponibile con quattro misure differenti. Nella descrizione del prodotto trovi una tabella per la selezione della misura. Se preferisci una palla dura, scegli la dimensione che corrisponde alla tua altezza. Se invece preferisci che la palla rimanga più morbida, scegli una misura in più. Per domande scrivi a contact@allmates.com

Ring Pilates – Cerchio fitness

Il cerchio fitness della Pilates è realizzato con materiali di alta qualità in acciaio con copertura imbottita in gomma e doppio manico imbottito con schiuma ad alta densità. I due manici laterali sono realizzati con materiale antiscivolo per permettere un esercizio ben strutturato e ideale per chi fa pilates. Il cerchio ha un diametro di 40 cm, molto leggero e perfetto sia per la palestra che per esercizi a casa e può essere utilizzato su tutte le parti del corpo. Il produttore garantisce garanzia 100%.

Specifiche tecniche

Brand: Baijiaye | Dimensione diametro: 40 cm | Materiale: Metallo, imbottitura a schiuma per i manici, rivestimento in gomma | Colori: Rosa e nero ma disponibili altre versioni

Baijiaye Cerchia di Pilates Anello ausiliario dello Yoga Attrezzature per Il Fitness a casa Adatto per Le Donne Diametro: 40 cm / 15,7 "Spessore: 3,5 cm / 1,37"

Sicurezza e protezione ambientale, per evitare movimenti dovuti a cambiamenti climatici o surriscaldamento, umidità, scivolamento, comfort.

Allenati nella privacy di casa, camera d'albergo, ufficio o anche all'aperto. Allenamenti per braccia, gambe e schiena

Elevata resistenza alla trazione, decine di migliaia di volte con prove di trazione, sicure, resistenti.

Potrebbe esserci una leggera differenza di colore, a causa delle impostazioni del monitor del computer.

Loop Band Bande Elastiche – migliori elastici

Questo è un set di fasce elastiche compreso di sacchetto per il trasporto che vi permette di migliorare il vostro corpo in modo semplice. Proprio per la praticità del suo utilizzo può essere considerato l’attrezzo più gettonato per chi fa pilates perchè potrete trasportarlo anche fuori casa. Sono realizzati in ottimo materiale, resistenti agli strappi e studiati per il poteniamento muscolare. Sono l’ideale per migliorare la postura, rinforzare le spalle, tonificare gambe e braccia grazie ai diversi livelli di resistenza.

Specifiche tecniche

Brand: Via Fortis | Dimensioni totali: 16 x 16 x 5 cm | Peso: 322 grammi | Livelli di resistenza: 5 | Resistenza 4-12 Kg: 81.9 x 0.5 x 0.2 pollici | Resistenza 7-24 Kg: 81.9 x 0.8 x 0.2 pollici | Resistenza 16-36 Kg: 81.9 x 1.3 x 0.2 pollici | Resistenza 23 – 54 Kg: 81.9 x 1.8 x 0.2 pollici | Resistenza 29 – 80 Kg: 81.9 x 2.5 x 0.2 pollici

VIA FORTIS Bande Elastiche di Resistenza [con Borsa e Guida Esercizi] Bande Elastici Fitness, Resistance Band per Calisthenics, Crossfit, Potenziamento Muscolare ✅ 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐓𝐔𝐑𝐈 𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐀𝐆𝐋𝐈 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐏𝐏𝐈- Gli elastici fitness premium di VIA FORTIS sono realizzati in 100% latex naturale al fine di garantire un’ottima resistenza ed evitare strappi o rotture. Sono studiati per durare negli anni!

✅ 𝐓𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐄 𝐌𝐔𝐒𝐂𝐋𝐄-𝐔𝐏𝐒 - Gli atleti di crossfit, calisthenics e fitness si fidano ciecamente della resistenza delle loop band di VIA FORTIS, sia per l’allenamento fitness che per il potenziamento muscolare.

✅ 𝐄𝐒𝐄𝐑𝐂𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈 𝐃𝐎𝐕𝐄 𝐕𝐔𝐎𝐈 - Grazie alla pratica borsa per il trasporto, puoi portare gli elastici fitness ovunque, per esercitarti dove vuoi e quando vuoi!

✅ 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐓𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐃 𝐄𝐒𝐄𝐑𝐂𝐈𝐙𝐈 𝐈𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 - Usale per la ginnastica in movimento, durante il riscaldamento, per fare stretching dopo l’allenamento o per lo yoga. Aumenta l’elasticità e la mobilità del tuo corpo grazie a queste loop band.

✅ 𝐄𝐒𝐄𝐑𝐂𝐈𝐙𝐈𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐑𝐏𝐎 - Esegui esercizi mirati per il petto, la schiena, le spalle, le braccia e le gambe! Hai la possibilità di scegliere tra elastici fitness con diversi livelli di resistenza, così potrai scegliere secondo le tue esigenze. Inoltre, riceverai gratuitamente via mail la nostra guida per l’allenamento “Training with Fitness Bands”, che contiene consigli per l’allenamento e i principali esercizi che da effettuarsi con gli elastici fitness.

BODYMATE Cuscino propriocettivo – migliore balance board

La balance board è una sorta di cuscino gonfiabile che vi permetterà di migliorare la stabilità del corpo durante l’allenamento. Durante l’esercizio produrrà forza muscolare in grado di vari eseguire gli eserci in modo corretto riducendo dolori di schiena e problemi posturali. E’ realizzato in materiale PVC antiscivolo di alta qualità, resistente alle abrasioni e provvisto di pompa per gonfiarlo.

Specifiche tecniche:

Brand: Bodymate | Dimensioni: 40,8 x 27,6 x 7 cm | Peso: 998 grammi | Colori disponibili: 7

BodyMate, cuscino tondo ad aria per l’equilibrio, con pompa, 34 cm di diametro, per core training, fitness, riabilitazione, allenamento per la coordinazione e la schiena, BLAU ADDIO MAL DI SCHIENA: l'allenamento del core serve per avere una buona stabilità del centro del corpo. Dei muscoli forti al centro del corpo rappresentano un presupposto importante per combattere i dolori alla schiena. Il cuscino BODYMATE è un attrezzo ideale per costruire una muscolatura forte al centro del corpo.

FORZA TRAMITE L'INSTABILITÀ: il cuscino per l'equilibrio di BODYMATE, quando viene utilizzato produce un'instabilità continua che forza la muscolatura interna e di conseguenza si allena. Il grado di instabilità viene determinato dal grado di pompaggio con la pompa in dotazione.

VERSATILE: il cuscino con rilievi BODYMATE è adatto per principianti fino ad agonisti, dall'utilizzo classico come cuscino sulla sedia della scrivania fino ad essere utilizzato come attrezzo per effettuare un allenamento funzionale.

COMPRENSIVO DI POMPA: ogni cuscino BODYMATE è dotato di una pompa manuale facile da utilizzare, in modo che non serva altro per cominciare ad allenarsi.

QUALITÀ PREMIUM: BODYMATE è un marchio di qualità tedesco. Poiché abbiamo degli standard alti, creiamo i nostri attrezzi per gli allenamenti che si contraddistinguono tramite una lavorazione di prim'ordine. Il cuscino è realizzato in PVC di alta qualità, antiscivolo e resistente all'abrasione e naturalmente è privo di ftalati. Inoltre è facile da pulire e lavare.

Ryher Bande Elastiche – Elastici da Pilates

Questi elastici, prodotti dall’azienda Ryder, sono l’ideale per l’allenamento di gambe, glutei, braccia e spalle. Sono fasce di resistenza che possono essere utilizzate durante l’allenamento per tonificare e rassodare la parte bassa del corpo. Vengono vendute in set da 4 suddivise per colore in base alla resistenza che si vuole applicare durante l’esercizio. All’interno della confezione troverete anche un manuale di istruzione in cui verrà spiegato come utilizzarle.





BODYMATE Cuscino propriocettivo – migliore balance board

La balance board è una sorta di cuscino gonfiabile che vi permetterà di migliorare la stabilità del corpo durante l’allenamento. Durante l’esercizio produrrà forza muscolare in grado di vari eseguire gli eserci in modo corretto riducendo dolori di schiena e problemi posturali. E’ realizzato in materiale PVC antiscivolo di alta qualità, resistente alle abrasioni e provvisto di pompa per gonfiarlo.

Specifiche tecniche:

Brand: Bodymate | Dimensioni: 40,8 x 27,6 x 7 cm | Peso: 998 grammi | Colori disponibili: 7

BodyMate, cuscino tondo ad aria per l’equilibrio, con pompa, 34 cm di diametro, per core training, fitness, riabilitazione, allenamento per la coordinazione e la schiena, BLAU ADDIO MAL DI SCHIENA: l'allenamento del core serve per avere una buona stabilità del centro del corpo. Dei muscoli forti al centro del corpo rappresentano un presupposto importante per combattere i dolori alla schiena. Il cuscino BODYMATE è un attrezzo ideale per costruire una muscolatura forte al centro del corpo.

FORZA TRAMITE L'INSTABILITÀ: il cuscino per l'equilibrio di BODYMATE, quando viene utilizzato produce un'instabilità continua che forza la muscolatura interna e di conseguenza si allena. Il grado di instabilità viene determinato dal grado di pompaggio con la pompa in dotazione.

VERSATILE: il cuscino con rilievi BODYMATE è adatto per principianti fino ad agonisti, dall'utilizzo classico come cuscino sulla sedia della scrivania fino ad essere utilizzato come attrezzo per effettuare un allenamento funzionale.

COMPRENSIVO DI POMPA: ogni cuscino BODYMATE è dotato di una pompa manuale facile da utilizzare, in modo che non serva altro per cominciare ad allenarsi.

QUALITÀ PREMIUM: BODYMATE è un marchio di qualità tedesco. Poiché abbiamo degli standard alti, creiamo i nostri attrezzi per gli allenamenti che si contraddistinguono tramite una lavorazione di prim'ordine. Il cuscino è realizzato in PVC di alta qualità, antiscivolo e resistente all'abrasione e naturalmente è privo di ftalati. Inoltre è facile da pulire e lavare.

Abbigliamento per Pilates

Potete eseguire il Pilates anche a casa, ma quello che vi consigliamo di fare è di acquistare abbigliamento adeguato durante l’allenamento. Non è per una questione estetica, ma essere provvisti di scarpe e indumenti adeguati possono favorire una buona traspirazione e una sudorazione adeguata.