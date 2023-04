Atalanta-Roma 3-1, voti e pagelle: “Serata horror per Rui Patricio”

La Dea vince in casa contro una Roma che ha pagato i troppi errori commessi. I giallorossi vedono il quarto posto a rischio.

Le pagelle dell’Atalanta

Sportiello 6: Attento e sicuro in prese e uscite. Non può nulla sul gol subito.

Toloi 7: Partita importante dell’italo-brasiliano che contro la sua ex squadra mette in mostra una prestazione di alto livello che lascia ben poche speranze agli attaccanti della Roma. Il gol siglato è la ciliegina sulla torta.

Djimsiti 6,5: Anche lui si dimostra impeccabile in fase difensiva. Limita perfettamente Abraham e tutto il reparto offensivo giallorosso. (Dal 73′ Palomino 6,5: Ha il merito di entrare in campo e propiziare, con un colpo di testa, la carambola che porta al secondo gol nerazzurro).

Scalvini 7: Ormai sta diventando sempre più un punto fermo per la squadra. Difensivamente offre una prova ottima, ma si dimostra importante anche palla al piede facendo ripartire i propri nell’azione che porta all’1-0 della Dea.

Maehle 6: Non un gran primo tempo, entra in apprensione quando deve sfidare Zalewski, ma nella seconda frazione di gioco si rifà con gli interessi. (Dall’82’ Demiral 5,5: Non preciso nell’azione del gol della Roma).

De Roon 6,5: Altra gara di grande sostanza e sacrificio per l’olandese che mette in mostra un’altra convincente prova da recupera-palloni. Fa respirare la squadra e detta i tempi per ripartire.

Ederson 6,5: Prova ineccepibile. Si propone con grande frequenza e con i tempi giusti, specie sull’out di destra dove mostra il meglio di se. (Dal 96′ Soppy SV).

Zappacosta 6,5: Gasperini gli chiede prima di giocare a sinistra, poi di spostarsi sull’out di destra. In entrambe le fasce l’esterno italiano sembra recepire al meglio il messaggio e sfoggia una prova da evidenziare sia in fase offensiva, che difensiva.

Koopmeiners 7,5: Fondamentale sia tatticamente che tecnicamente. Nel primo tempo non ha troppi modi per proporsi in fase offensiva, ma nella seconda frazione aumenta di molto i giri del motore. Bravo negli strappi, nel servire i compagni e nel creare superiorità numerica. Il terzo gol mette in cassaforte la partita, ma in quel caso deve ringraziare Rui Patricio.

Pasalic 7: Gasperini gli dà fiducia e lui ripaga con il gol che da il via alla festa nerazzurra. Prestazione complessivamente di alto livello che ha ricordato il vero Pasalic, non sempre visto in questa stagione. Ottimo negli inserimenti e nelle giocate. (Dall’82’ Hojlund SV).

Zapata 6,5: L’inizio non è dei migliori ma la sua gara è in crescendo. Il merito dell’1-0 di Pasalic è soprattutto suo grazie a una gestione ottima del pallone che gli permette di crossare e servire il compagno libero in area di rigore. Non è l’unica giocata importante della partita. (Dal 96′ Muriel SV).

Gian Piero Gasperini 7: Torna l’Atalanta schiacciasassi che, soprattutto in casa, sembrava mancare da tempo. La squadra è coesa e le scelte, questa volta, sono tutte azzeccate. 3 punti meritati.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 4: Serata horror. Nel momento migliore della Roma, combina una clamorosa frittata che spezza totalmente l’inerzia giallorossa. Anche in occasione del secondo gol non è apparso troppo lucido.

Mancini 5,5: Serata impegnativa per l’italiano. L’Atalanta attacca a spron battuto e anche lui deve arrendersi all’evidenza di dover commettere qualche errore di troppo rispetto all’abituale prestazione che di solito offre. (Dal 64′ Dybala 5,5: Fin troppo affaticato e acciaccato per poter cambiare l’inerzia della partita. L’azzardo non paga).

Llorente 5: Forse la prima vera insufficienza da quando è in Italia. Senza Smalling non c’è un vero leader difensivo e lui sembra patire in più occasioni. Colpevole di ribadire in porta il colpo di testa di Toloi per il 2-0 bergamasco.

Ibanez 4,5: Anche per lui, serata totalmente da dimenticare. In 2 gol su 3 sbaglia la marcatura lasciando prima Pasalic libero di poter colpire, poi ripetendosi con Palomino che dà il via all’azione del 2-0. Notte da incubo.

Celik 4,5: Mai visto. Quando tocca palla sbaglia tutto. Giornata totalmente negativa.

Zalewski 5,5: Incide a sprazzi, ma la maggior parte delle volte non sembra riuscire a cambiare il volto della partita. (Dal 64′ Spinazzola 5: Fa anche peggio. Mai visto).

Pellegrini 6: Non solo per il gol, ha comunque il pregio di provarci fino alla fine. Non tocca molti palloni e spesso ci sono errori nella sua prestazione, ma alla lunga si dimostra il migliore dei suoi.

Solbakken 5: Visto un Dybala a mezzo servizio, Mourinho lo premia senza ottenere i risultati sperati. E’ estraneo alla partita. Non si vede e non si sente. (Dal 64′ El Shaarawy 5: Sulla falsariga del giocatore sostituito)..

Abraham 4,5: Scompare totalmente nella notte bergamasca. Sbaglia anche in occasione del gol della Dea, perdendo un pallone sanguinoso. (Dall’81’ Belotti 5,5: Assist per Pellegrini, ma combina ben poco).

Josè Mourinho 4,5: Ci sono molte assenze, ma anche molta stanchezza dopo l’estenuante match contro il Feyenoord, ma era una partita importante e la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative. La Roma scende in campo con difficoltà palesate fin dal primo minuto e non riesce a cambiare l’inerzia.