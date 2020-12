Atalanta, ottavi Champions League: calendario con orari, date e canali diretta TV-Streaming! Tutti i segreti del Real Madrid

L’urna europea dona all’Atalanta l’affasciante sfida al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Nonostante i problemi interni, i bergamaschi hanno il diritto di crederci nei confronti di un Real meno “Galactico”.

Il miglior banco di prova possibile per chi ha l’ambizione di studiare per diventare grande. Una delle squadre più “giovani” come storia e come apparizioni nella Competizione dalle Grandi Orecchie sfida quella che proprio per storia e tradizione è intesa come la squadra più blasonata al mondo.

L’Atalanta di Gasperini sta sicuramente passando un periodo non troppo idilliaco dal punto di vista emotivo e dell’ambiente. L’ormai prossima partenza di Gomez e l’incerta posizione di Ilicic potrebbero togliere una dose massiccia di qualità alla manovra bergamasca che, però, continua a stupire in campo europeo.

La prima volta ad Anfield e alla Johann Cruyff Arena hanno portato due storiche vittorie ed ora tocca affrontare l’affascinante palcoscenico del Santiago Bernabeu.

Il Real parte, ovviamente, favorito ma non sembra sfoggiare la miglior versione del suo calcio. Il confronto Europeo permetterà all’Atalanta di capire se può finalmente definirsi grande.

Date Ottavi di Finale Champions League: andata al Gewiss Stadium e ritorno al Santiago Bernabeu

Sono già state pubblicate le date e gli orari ufficiali riguardo la sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions.

L’Atalanta ospiterà, al Gewiss Stadium, il Real Madrid il 24 febbraio 2021 alle ore 21:00.

Il ritorno al Bernabeu, per decidere quale delle due squadre accederà ai quarti, è programmato per il 16 marzo 2021 alle ore 21:00.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid Diretta TV streaming

La partita tra Atalanta e Real Madrid sarà visibile in chiaro sui canali Sky che possiede i diritti della competizione dalle grandi orecchie. Per chi volesse vedere la partita in streaming, potrà usufruire dei due piani di abbonamento offerti da Sky.

La prima soluzione è, senza dubbio, SkyGo che è scaricabile da tutti i dispositivi a patto che si abbia un contratto Sky; la seconda è NowTv che, con un abbonamento al pacchetto sport, permette di vedere la partita senza avere un decoder Sky.

Ci sarà attesa anche per capire quale sfida verrà messa in chiaro sulle reti Mediaset.

Alla scoperta del Real Madrid: Pur sempre il Real, ma meno “Galactico”

Il Real Madrid, in qualsiasi sua forma, è sempre il Real Madrid. Nonostante una formazione meno vistosa e meno incisiva rispetto agli anni passati, la paura di affrontare gli uomini in camiseta blanca è sempre tanta.

Eppure non si può prescindere dal fatto che la squadra di Zidane abbia radicalmente peggiorato il proprio gioco rispetto agli anni passati. Qualche passo falso di troppo in campionato è perdonabile, ma il modo in cui si è rocambolescamente concluso il girone di Champions può essere un campanello d’allarme.

Contro l’Inter si è visto un buon Real che ha saputo ottenere il risultato, nonostante non fosse dominante, ma le difficoltà riscontrate dalla squadra spagnola sono state tante, specie quando ha dovuto scontrarsi, e soccombere, per due volte contro una squadra rapida e spregiudicata come lo Shacktar.

Benzema è il solito faro nel buio, nonché catalizzatore di tutte le sortite offensive; il centrocampo è sempre il punto forte dei Galacticos, nonostante gli anni si inizino a far sentire per Modric e Kroos; i giovani come Rodrygo, Vinicius e Odegaard possono far male e Zidane è un esperto di questa competizione.

Eppure se c’è un anno in cui l’Atalanta non può partire battuta contro il Real, l’impressione è che sia proprio questo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Casemiro ; Lucas Vazquez, Benzema, Hazard. All. Zidane

