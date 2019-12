Dove vedere Atalanta-Milan in Diretta Tv e Streaming Live: 17° giornata Serie A 22-12-2019

Atalanta-Milan, 17° giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta streaming live su DAZN, sul canale satellitare Dazn1, utilizzando i servizi DAZN, Sky Q e Mediaset Premium.

L’Atalanta di Gasperini è reduce da una impegnativa quanto entusiasmante trasferta in Ucraina, con la vittoria per 0-3 ed una qualificazione ottenuta in maniera insperata.

La domenica successiva, invece, è caduta a Bologna con il punteggio di 2-1. Forse l’impegno infrasettimanale si è fatto sentire sulle gambe e soprattutto sulla testa dei giocatori.

Ora, però, con una settimana di riposo hanno potuto preparare al meglio la sfida con il Milan. Sicuramente la formazione bergamasca vorrà i tre punti per poter sperare ancora nella lotta per la zona Champions

Dall’altro lato c’è un Milan che piano piano sta recuperando fiducia. E’ reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre sfide, con un gioco più propositivo, maggiore capacità di fare pressing. Una squadra che sembra trasformata nello spirito e nella voglia in campo.

Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo per domenica 22 dicembre alle ore 12,30.

Come vedere Atalanta-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Atalanta-Milan, anticipo dell’ora di pranzo della 17° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sui canali Sky Sport per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q, su Dazn1 canale 209, sui canali Premium Sport per gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Lecce in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito ufficiale di Dazn, semplicemente collegandosi alla home page.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Atalanta-Milan

I precedenti in totale tra le due formazioni sono 127, di cui 120 in Serie A, 2 in Serie B e 5 in Coppa Italia. Il bilancio totale vede nettamente in vantaggio i rossoneri con 59 vittorie, 43 pareggi e 25 sconfitte.

In cadetteria gli unici due precedenti risalgono alla stagione 1980-81, con due vittorie per i rossoneri. La prima a Bergamo per 1-3, la seconda a S.Siro per 1-0.

Le ultime due sfide in Coppa Italia si disputarono nella stagione 2000/01, in occasione dei quarti di finale della competizione. All’andata, disputata il 28 novembre 2000 vinsero i rossoneri per 4-2, grazie alle reti di Josè Mauri, Andriy Shevchenko e alla doppietta di Leonardo. Mentre per la formazione bergamasca andarono a segno Ganz e Nappi su rigore.

Il ritorno, invece, si disputò il 13 dicembre 2000 con la vittoria dei nerazzurri per 2-1 grazie alle reti di Nappi e Cristiano Doni, mentre per i rossoneri andò a segno Boban.

I precedenti tra le due formazioni in terra orobica, sono complessivamente 64, con un bilancio nettamente favorevole al Milan, che vanta 26 successi, 23 pareggi, invece 15 sono le vittorie dell’Atalanta.

Rossoneri avanti anche sul fronte delle reti realizzate, avendone messe a segno 79 contro le 58 di marca bergamasca. L’ultimo successo del Milan a Bergamo risale alla scorsa stagione. In quella occasione, il 16 febbraio 2019 i rossoneri si imposero per 1-3, grazie alla doppietta di Piatek e alla rete di Calhanoglu per i milanesi, mentre per i nerazzurri andò a segno Freuler.

Invece, l’ultima vittoria dei bergamaschi in casa la ottennero il 3 aprile 2016 con un 2-1 firmato da Pinilla e Gomez che ribaltarono il vantaggio iniziale dei rossoneri con Luiz Adriano.

Il pronostico della sfida vede un 1X condito da Over 1,5 e Goal.

Probabili Formazioni Atalanta-Milan

La Dea dovrà continuare a fare meno di Zapata, il quale rientrerà a gennaio. Poi per il resto tentativi di recupero di Gomez e Ilicic, usciti malconci dalla sfida con il Bologna. Il secondo pare però in vantaggio e pronto per scendere in campo. Sempre il collaudato 3-4-1-2, con in porta Gollini. La difesa a tre sarà composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, con il centrocampo composto da Hateboer e Gosens sulle fasce, mentre al centro spazio per De Roon e Freuler. In avanti sulla linea della trequarti Malinovskyi, mentre il duo avanzato sarà composto da Ilicic e Muriel.

Il Milan di Pioli, invece, si schiera con il suo 4-3-3. In porta Donnarumma, difesa a quattro composta da Conti e Rodriguez sulle fasce, mentre in posizione centrale Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Kessiè, Bennacer e Bonaventura, mentre in avanti Suso, Piatek e Calhanoglu.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

©RIPRODUZIONE RISERVATA