Atalanta-Juventus 0-2, dichiarazione post partita Allegri: “Oggi abbiamo fatto bene in fase di non possesso, la scelta di mettere Iling è arrivata in settimana, il discorso Champions è ancora del tutto aperto.”

La Juventus di Max Allegri assesta la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro il Lecce, battuta anche l’Atalanta per 0-2 a Bergamo con i gol di Iling e Vlahovic nel finale. I bianconeri sono attualmente secondi in classifica in solitaria a meno quattro gare dal termine del campionato.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match, analizzando la prestazione dei suoi “Oggi siamo partiti molto bene poi quando abbiamo iniziato a rallentare con la palla e a giocare verticale abbiamo iniziato a perdere qualche pallone di troppo e loro hanno trovato fiducia, si sono alzati, hanno messo più pressione e siamo andati un po’ in difficoltà, però abbiamo fatto bene all’inizio e nel secondo tempo. La difesa oggi ha fatto molto bene, ma in generale tutta la squadra che ha lavorato alla grande in fase di non possesso e in occupazione del campo.”

Il tecnico livornese ha poi continuato sulla qualificazione in Champions “Il discorso Champions non è ancora chiuso, mancano ancora tanti punti, ieri Inter e Milan hanno vinto e, quindi, si è alzata la quota Champions. Per il momento abbiamo gli scontri diretti a favore sia con la Lazio, sia con l’Inter, ma dobbiamo ancora giocare contro il Milan.”

Su Iling “La scelta di mettere Iling è venuta fuori durante la settimana, lui ha caratteristiche differenti da Kostic, punta e salta molto di più l’uomo e oggi ne avevamo bisogno di questo contro l’Atalanta, per questo ho scelto di far partire lui dall’inizio rispetto a Kostic.”

Su Vlahovic “Purtroppo continuano questi cori nei confronti di Dusan e bisogna combatterli. Io credo che chi è in campo deve assolutamente ignorare queste situazioni, poi ci penserà chi di dovere ad individuare i colpevoli. Per il resto sono contento per Vlahovic che anche oggi è entrato e ha fatto molto bene.”