Atalanta, Gollini salta il PSG per infortunio: i tempi di recupero

Brutte notizie per l’Atalanta di Gianpiero Gasperini: impegnata nella sfida di dopodomani contro il PSG, la squadra bergamasca dovrà fare a meno di Pierluigi Gollini uscito anzitempo dalla sfida contro l’Inter per un problema al ginocchio destro.

Sottopostosi ad esami strumentali, il classe ’95 ha riportato la lesione subtotale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Un grave infortunio che costringerà Gollini a saltare la sfida contro i campioni di Francia in carica, tenendolo lontano dai campi di gioco per un periodo stimato di almeno 70-90 giorni, in attesa di ulteriori accertamenti.

L’assenza del portiere titolare obbligherà Gasperini a richiamare in causa Marco Sportiello che in questa stagione ha totalizzato sei presenze in campionato e si è comunque fatto trovare pronto. Per il resto, non dovrebbero esserci particolari problemi di formazione, in quanto “Gasp” ha recuperato Palomino dall’infortunio ed è pronto a schierarlo in una linea a tre con Djimsiti e Palomino. A centrocampo, sulle fasce dovrebbero agire Castagne e Gosens con De Roon e Freuler al centro, in mediana. L’unica assenza pesante, quella di Josip Ilicic bloccato ancora in patria dai problemi familiari, cui si cercherà di supplire con uno tra Pasalic e Malinovskyi.

