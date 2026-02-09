Atalanta – Cromonese Diretta Tv e Streaming Live Serie A 24° Giornata

Dove vedere Atalanta – Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 24° Giornata Serie A, Lunedì 9 Febbraio ore 18:30.

L’Atalanta BC continua a inseguire le prime sei posizioni della Serie A, ma arriva al monday night di Bergamo con il vento in poppa e una fiducia ritrovata. La squadra nerazzurra, protagonista di una netta ripresa in campionato nelle ultime settimane, ha anche centrato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, confermando un momento di forma decisamente positivo.

Scenario opposto per la Cremonese, attesa da una trasferta complicata. I grigiorossi non vincono da nove giornate consecutive e la classifica inizia a farsi pesante, tanto da costringere la squadra a guardarsi alle spalle nella lotta per la salvezza. Il confronto del Gewiss Stadium mette quindi di fronte due realtà agli antipodi, tra una Atalanta in crescita e una Cremonese in cerca urgente di segnali di svolta.

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Cremonese:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Bernasconi.

Allenatore: Raffaele Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Moumbagna, Floriani Mussolini, Terracciano, Pavesu, Payero, Folino, Sanabria.

Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere Atalanta – Cremonese in Diretta TV e streaming:

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Atalanta – Cremonese di Lunedì 9 Febbraio alle ore 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Atalanta – Cremonese su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Atalanta:

Con 23 punti raccolti in 12 partite di campionato, l’Atalanta ha risalito con decisione la classifica da quando Raffaele Palladino si è seduto in panchina a novembre, dando continuità alla crescita anche nel turno infrasettimanale.

Nel weekend precedente, la Dea aveva già mostrato solidità e carattere contro una diretta concorrente per l’Europa come il Como, strappando uno 0 a 0 nonostante quasi tutta la gara disputata in inferiorità numerica. Decisive, in quell’occasione, le parate di Marco Carnesecchi, protagonista assoluto tra i pali.

Giovedì sera è poi arrivata la conferma definitiva del momento positivo. In Coppa Italia, l’Atalanta ha superato con autorità la Juventus con un netto 3 a 0, staccando il pass per le semifinali e vendicando la sconfitta subita nella finale del 2024. A sbloccare il match ci ha pensato Gianluca Scamacca su calcio di rigore, mentre dalla panchina sono arrivati i colpi decisivi di Mario Pasalic e Kamaldeen Sulemana, a segno nella parte finale dell’incontro. Con questo successo, i nerazzurri hanno anche centrato l’ottava porta inviolata sotto la gestione Palladino.

Nel prossimo turno europeo, l’Atalanta sarà impegnata nel playoff di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, ma ora l’attenzione torna tutta sul campionato. In Serie A la Dea occupa il settimo posto, appena fuori dalla zona che garantisce l’accesso diretto alle competizioni europee.

Al Gewiss Stadium arriva una Cremonese in evidente difficoltà, occasione ghiotta per l’Atalanta di centrare la quinta vittoria consecutiva casalinga nelle competizioni nazionali. Dopo l’1 a 1 della gara di andata disputata a ottobre, i grigiorossi non hanno mai vinto contro l’Atalanta in campionato in questo secolo, né in Serie A né in Serie B. Ancora più pesante il dato relativo alle trasferte: la Cremonese non ha mai conquistato i tre punti a Bergamo nella massima serie.

I numeri del 2026 raccontano bene il divario attuale. L’Atalanta è la squadra che ha subito meno gol in campionato, appena uno, mentre la Cremonese è l’attacco meno prolifico del torneo nello stesso periodo, con solo due reti segnate dall’inizio dell’anno. Statistiche e stato di forma rendono il compito dei grigiorossi estremamente complesso, con la storia che sembra ancora una volta pendere dalla parte nerazzurra.

Come arriva la Cremonese:

A secco di gol da quattro partite consecutive e senza vittorie da nove turni, la Cremonese sta vivendo una fase di evidente difficoltà dopo un avvio di stagione che aveva lasciato ben sperare. La squadra guidata da Davide Nicola sta progressivamente scivolando verso la zona calda della classifica, con segnali di allarme sempre più evidenti.

Pur facendo parte del gruppo di squadre ferme a 23 punti, il club lombardo mantiene ancora un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. Tuttavia, la situazione resta delicata e proprio Nicola, noto per le sue imprese salvezza, è chiamato a invertire rapidamente la rotta per evitare che il trend negativo comprometta quanto di buono costruito nella prima parte del campionato.

Il digiuno offensivo dei grigiorossi si è protratto anche nell’ultima giornata, chiusa con una sconfitta per 2 a 0 contro l’Inter, pienamente coinvolta nella corsa al titolo. Un ko senza particolari scossoni, che ha confermato le difficoltà della Cremonese nel creare occasioni e incidere negli ultimi metri.

Il calendario, inoltre, non concede tregua. Nelle prossime quattro giornate di Serie A, la Cremonese dovrà affrontare un ciclo durissimo che include le sfide contro Atalanta BC, Roma e AC Milan. Un trittico di impegni ad altissimo coefficiente di difficoltà che rischia di incidere in modo decisivo sulla classifica e sul futuro immediato dei grigiorossi.

Pronostico di Atalanta Cremonese:

Tornata pienamente in carreggiata, l’Atalanta arriva al match con certezze ritrovate sia sul piano offensivo sia su quello difensivo. L’attacco nerazzurro appare in crescita costante, mentre i numeri parlano chiaro: dall’inizio dell’anno solare la Dea vanta la migliore difesa della Serie A, un dato che testimonia solidità, organizzazione e continuità.

Situazione diametralmente opposta per la Cremonese. I grigiorossi faticano enormemente a trovare la via del gol e il peso della lunga serie negativa sta incidendo anche sul piano mentale. La fiducia sembra essersi progressivamente dissolta rispetto alla squadra brillante vista nella passata stagione, conclusa con la vittoria dei playoff di Serie B.

Alla luce del momento di forma, delle statistiche difensive dell’Atalanta e delle difficoltà offensive della Cremonese, lo scenario più probabile porta a un successo interno dei nerazzurri senza reti subite, con un 2 a 0 che rispecchia valori tecnici, condizione e tendenza recente delle due squadre.