Assemblea Lega Serie A, caso SKY: nessuna esclusiva per il triennio 2021-24

Si è conclusa oggi l’Assemblea di Lega che ha riunito a Roma i rappresentanti dei 20 club della nostra Serie A. Il tema principale all’ordine del giorno riguardava la discussione dei diritti televisivi appannaggio di Sky, rea di non aver pagato l’ultima rata prevista dagli accordi stipulati con la Lega, e verso la quale il Tribunale civile di Milano aveva emesso un’ingiunzione di pagamento nelle scorse settimane.

Il pericolo principale per l’emittente satellitare era rappresentato dal fatto che, a fronte del mancato pagamento, le società di Serie A non concedessero più a Sky la possibilità di trasmettere le partite restanti del campionato. Un’eventualità che è stata scongiurata, come si apprende da una nota emessa dalla stessa Lega Calcio:

“I venti club di Serie A – si legge nella nota – Hanno dato mandato all’unanimità al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l’intimazione di pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano. I club, comunque, a tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e degli stakeholders, hanno deciso di non sospendere l’esecuzione del contratto di licenza dei diritti audiovisivi nonostante il mancato versamento, da parte di Sky, dell’ultima rata del corrispettivo dovuto”.

Lega Serie A-Sky: niente esclusiva per i diritti sul web del triennio 2021-24

Gli attriti tra Sky e la Lega Calcio avranno comunque delle conseguenze: nello stesso comunicato si legge infatti che, nei prossimi giorni, la Lega continuerà a preparare il bando per i diritti del triennio 2021-24. Sky come da sentenza del Consiglio di Stato, e come confermato dal suo stesso AD Maximo Ibarra, non avrà l’esclusiva dei diritti per la trasmissione delle partite via web, così come accaduto nell’annata 2015-16. Ciò significherebbe la presenza di un mercato più concorrenziale per piattaforme come Nowtv che consentivano agli abbonati di fruire dei contenuti sport a prezzi agevolati rispetto all’abbonamento normale.

