Argentina: Messi miglior marcatore della storia della nazionale

Messi mette a segno l’undicesimo gol con l’Argentina, diventando il miglior marcatore dell’albiceleste ai mondiali, superato Batistuta.

Con il rigore messo a segno contro la Croazia, Lionel Messi ha scritto un altro piccolo appunto nella storia della sua nazionale, siglando di fatti il suo 11° gol in un’edizione mondiale, prima di lui solo Gabriel Batistuta era riuscito a fare meglio mettendo a segno 10 gol in tre edizioni con l’albiceleste.



Attualmente, Messi resta in corso per il titolo di miglior giocatore del mondiale e per quello di capocannoniere della competizione, essendo fermo a 5 gol in concomitanza con Mbappe, che stasera sarà impegnato con la sua Francia nella semifinale contro il sorprendente Marocco.



Messi, mai come in questa edizione mondiale, sta dimostrando di farsi peso della propria nazionale per condurla al successo finale che manca oramai dal 1986. Leo è stato, infatti, l’artefice principale di tutti i successi ottenuti fin ora dalla squadra di Scaloni, collezionando assist e gol. Adesso l’Argentina ha una nuova grande opportunità di vincere il mondiale, l’ultima per un campione come Lionel Messi e dopo la grande delusione del 2014 contro la Germania, dove Gotze infranse i sogni di un intero paese, è arrivato il momento di coronare una carriera incredibile con la realizzazione di un sogno che attende un intero popolo.