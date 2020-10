Andorra: espulso il capitano Ildefons Lima per aver criticato i protocolli per combattere il Covid-19 adottati dalla federazione

Il capitano della nazionale di Andorra Ildefons Lima Solà è stato espulso dalla squadra dalla stessa federazione. La decisione è stata presa dopo che il giocatore aveva criticato i protocolli adottati dalla federazione per combattere il virus, una scelta che sta facendo molto discutere.

Una decisione senza precedenti e presa contro chi per la maglia della nazionale di Andorra ha dato sempre tutto in campo. A Dicembre, Ildefons Lima compirà 41 anni ed è uno dei simboli della nazionale, con la quale detiene il record di longevità assoluto ottenuto lo scorso anno nel match perso contro la Turchia il 17 Novembre.

Il difensore disputò il suo 128° match con la nazionale e batté il record che allora era detenuto dal ecuadoriano Ivan Hurtado. Ildefons Lima ha portato la fascia di capitano al braccio per molto tempo ed ora gli è stata tolta in un attimo come se tutte queste partite non fossero mai esistite per la federazione

Secondo quanto raccontato dallo stesso difensore ad ESPN, la federazione gli ha spiegato che il capitano della nazionale non può criticare le decisioni dell’organismo. Una spiegazione che ha lasciato Ildefons Lima deluso ed arrabbiato, con il giocatore che rivendica come questo sia non solo un attacco alla libertà di espressione, ma anche alla stessa costituzione di Andorra e agli statuti della federazione

Seguiré lluitant per defensar a Andorra al camp perque ningú pot estar per sobre de lleis, estatuts o la constitució per decidir qui pot representar un país i els mèrits esportius han de ser l’únic motiu per anar-hi o no…oi @Esports_Govern ???💪🏻🇦🇩⚽️🔝 #andorra #respect #fifpro pic.twitter.com/2op3OPvioZ — Ildefons Lima Solà 🇦🇩 (@ildelima6) October 7, 2020

Sempre ad ESPN, Ildefons Lima ha dichiarato che la storia non si finisce qui e che lotterà per vedere riconosciuti i suoi diritti. Una brutta pagina questa per la nazionale di Andorra che si spera possa essere presto cancellata. A Ildefons Lima va tutta la massima solidarietà ed il massimo supporto per quanto capitatogli.

