Andata Semifinali Champions League dove vederla in diretta TV e Streaming: orari e formazioni 26-27/4/2022

Dove vedere le semifinali di andata di Champions League. Le partite si giocheranno il 26 ed il 27 aprile alle ore 21. Manchester City-Liverpool sarà trasmesso su Sky Sport ed in chiaro su Canale 5. Liverpool-Villareal sarà un’esclusiva di Prime Video.

Si avvicina la conclusione anche della Champions League. La finale del 28 maggio allo Stade de France si fa sempre più vicina. Nei quarti, però, non sono mancati i colpi di scena. Il verdetto più inaspettato è stato sicuramente l’eliminazione a sorpresa del Bayern Monaco contro il Villareal. Il gol di Lewandowski sembrava aprire ad una rimonta da parte dei bavaresi, dopo il gol di Danjuma dell’andata.

Poi, quando lo spettro dei supplementari sembrava ormai certo, all’88 è arrivato la rete di Chukwueze che ha segnato il definitivo 1-1. Un pareggio che è bastato al Sottomarino Giallo per volare dritto in semifinale e firmare una vera e propria impresa. La squadra di Unai Emery sembra avere sempre più feeling con le competizioni europee, dopo le straordinarie annate passate realizzate alla guida del Siviglia.

Il Villareal dovrà vedersela con il Liverpool che ha sofferto, seppur passando senza problemi, con il Benfica e venendo fermato con un roboante 3-3. Una partita non ricca di gol, invece, è stata quella tra Atlético Madrid e Manchester City. Ci si aspettava tantissimo calcio giocato e valanga di gol dalle due squadre ma le aspettative sono state deluse.

Sia la squadra del Cholo Simeone, chiamato a rimontare lo svantaggio, che quella di Pep Guardiola sono state molto guardinghe. Questo 0-0, però, ha giovato solamente ai Cizitens che hanno strappato il pass per accedere direttamente alla semifinale dove troveranno Real Madrid. Qualche brivido di troppo contro il Chelsea in quella sconfitta per 2-3 ma è bastato ai Blancos per passare alla fase successiva. La squadra di Carlo Ancelotti resta tra le favorite dell’intera competizione.

Ecco il programma completo delle semifinali:

Martedì 26 aprile

Manchester City-Real Madrid

Mercoledì 27 aprile

Liverpool-Villareal

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in diretta TV e streaming

Partita : Manchester City-Real Madrid

: Manchester City-Real Madrid Data : 26 aprile

: 26 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Sky Sport, Canale 5

: Sky Sport, Canale 5 Streaming: Skygo, MediasetPlay

4-3-3 per Pep Guardiola. Davanti ad Ederson la difesa con i centrali Stones e Laporte mentre sulle fasce potrebbero esserci Walker e Cancelo. Per il centrocampo dei Citizens, Rodri e Gündogan affiancheranno l’insostituibile De Bruyne. In attacco, il City sceglie Mahrez e Foden assieme a Bernardo Silva.

Stesso modulo anche per Carlo Ancelotti. Courtois a porta e la difesa degli spagnoli potrebbe essere formata da Carvajal, Nacho assieme ad Alaba e Mendy. Per la mediana Modrić, autore di un assist favoloso sul gol di Rodrygo, sarà affiancato da Kroos e Casemiro. Per il reparto offensivo Valverde e Vinícius Júnior al fianco di Benzema.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Dove vedere Liverpool-Villareal in diretta TV e streaming

Partita : Liverpool-Villareal

: Liverpool-Villareal Data : 27 aprile

: 27 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : –

: – Streaming: Prime Video

Jürgen Klopp punta sul solito 4-3-3. Alisson a difendere i pali e davanti al brasiliano la difesa con i centrali Matip e Konate e sulle fasce Gomez e Tsimikas. Come registi, i Reds puntano su Henderson e Milner al fianco di Keita. Per l’attacco, Luis Diaz dovrebbe esserci dal primo minuto assieme a Diogo Jota e Firmino.

Il Villareal scende in campo con un 4-2-3-1. Rulli a porta e la difesa che dovrebbe prevedere Foyth con Raul Albiol assieme a Pau Torres ed Estupinian. Come playmaker il duo formato da Parejo e Coquelin. Sulla trequarti, Emery si affida a Lo Celso e Danjuma dietro l’unica punta Moreno.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Henderson, Milner, Keita; Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino.

VILLAREAL (4-3-2-1): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Estupinian; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso, Danjuma; Moreno.