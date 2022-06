Amichevoli Inter Luglio-Agosto 2022: orari, date, canali diretta TV e Streaming

Inter, il calendario delle amichevoli prestagionali tra luglio e agosto: ritrovo ad Appiano il 6 luglio. Gli avversari saranno Lugano, Monaco e Lens.

Sta per cominciare la nuova stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. La squadra vicecampione d’Italia, detentrice di Coppa e Supercoppa italiana, si ritroverà ad Appiano Gentile il prossimo 6 luglio per preparare l’esordio in campionato, previsto per il 14 agosto.

La società sta allestendo la nuova rosa da mettere a disposizione del tecnico piacentino: alcuni addii sofferti, tra cui quello di Perisic e quello, sempre più probabile, di Milan Skriniar, ma anche un gradito ritorno. Romelu Lukaku dovrebbe, infatti, tornare alla base dopo appena un anno tra le file del Chelsea. I londinesi stanno trattando sulla base del prestito, e il belga potrebbe essere il secondo acquisto della campagna trasferimenti nerazzurra dopo Asllani.

Poi ci sarà da definire la situazione di Paulo Dybala: scaduto il contratto in esssere con la Juventus, la “Joya” argentina potrebbe unirsi alla corte nerazzurra a parametro zero. I tempi della trattativa si stanno però dilatando, tanto che l’AD dell’Inter, Beppe Marotta, ha dichiarato che c’è ancora distanza tra offerta presentata e domanda dell’entourage del calciatore.

In attesa di scoprire quale squadra gli consegnerà il mercato, Inzaghi attende di avere a disposizione il gruppo il prossimo 6 luglio per poter iniziare la preparazione e affrontare le prime amichevoli prestagionali.

Se la preparazione verrà svolta tutta ad Appiano, l’Inter giocherà due amichevoli in trasferta: contro il Lugano, appuntamento ormai diventato abituale, il 12 luglio, e contro il Lens, il 23 luglio in terra transalpina. Nel mezzo, l’amichevole contro il Monaco di Kevin Volland, il 16 luglio, allo stadio “Mazza” di Ferrara.

Inter, le amichevoli dell’estate 2022