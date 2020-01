All Star Game NBA 2020: ecco le 14 riserve

Questa notte è arrivato l’attesissimo annuncio che ha svelato i roster completi per il prossimo All Star Game. Ecco chi sono e tutto quello che c’è da sapere sulla partita del prossimo 16 Febbraio.

Sarà un All Star Game particolare, si giocherà nel ricordo di Kobe Bryant e con una formula tutta nuova in onore della stella dei Lakers. Una settimana fa sono stati annunciati gli 8 titolari, oltre ai due capitani Giannis Antetokounmpo e LeBron James. Questa notte invece sono stati rese note anche le riserve che completeranno il roster delle due squadre. Ecco dunque, chi saranno le altre 14 stelle della notte di Chicago.

All Star Game: ecco le 14 riserve

Cominciamo dai 7 giocatori della Eastern Conference. Il primo è Jimmy Butler dei Miami Heat con la sua quinta convocazione negli ultimi 6 anni, mentre per il sesto anno consecutivo sarà presente alla partita delle stelle Kyle Lowry (Toronto Raptors). Seconda volta per Ben Simmons (Philadelphia 76ers) e Khris Middleton (Milwaukee Bucks). Infine, ci sarà l’esordio per Bam Adebayo (Miami Heat), Domatas Sabonis (Indiana Pacers) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

Passiamo ad Ovest con il ritorno alla partecipazione ad un All Star Game da parte di Chris Paul (Oklahoma City Thunder), che raggiunge così le 10 convocazioni alla manifestazione. Una in meno per Russell Westbrook (Houston Rockets), chiamato per la nona volta, mentre per la quinta volta c’è Damian Lillard (Portland Trail Blazers). Seconda convocazione, tra l’altro consecutiva, per Nikola Jokic (Denver Nuggets) e tre prime volte per Donovan Mitchell (Utah Jazz), Rudy Gobert (Utah Jazz) e Brandon Ingram (New Orleans Pelicans).

#TeamGiannis x #TeamLeBron



Team Captains Giannis Antetokounmpo and LeBron James will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2020 Draft Show.



Thursday Feb. 6, 7:00pm/et, @NBAonTNT pic.twitter.com/Qk5gcisvam — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020

Gli esclusi di lusso

Come spesso accade, non sono mancate le delusioni e qualche giocatore ha espresso anche in pubblico il suo malcontento. E’ il caso di Bradley Beal, terzo miglior realizzatore della Eastern Conference con 28.7 punti di media. L’esclusione più discussa però, è certamente quella di Devin Booker, che spesso è stato nominato in vista di una possibile convocazione che però non è mai avvenuta. Infine, esclusioni eccellenti anche per Zach LaVine e Demar DeRozan.

