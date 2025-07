Albo d’oro Wimbledon: tutti i vincitori, i record e le storie più emozionanti del torneo più prestigioso del tennis

Migliori Bookmakers e Siti Scommesse in Italia

Tra le storie indimenticabili si annovera quella di Arthur Ashe , primo afroamericano a vincere Wimbledon nel 1975, simbolo non solo sportivo ma anche sociale. Indimenticabile anche l’impresa di Goran Ivanišević nel 2001, che da wildcard e n°125 al mondo vinse il titolo in una delle finali più incredibili di sempre, dimostrando che anche l’impossibile può diventare realtà.

Fino al trionfo di Sinner, l’Italia aveva trovato gloria a Wimbledon solo nel doppio femminile , grazie alla vittoria del 2014 di Sara Errani e Roberta Vinci . In singolare, il punto più alto era stato raggiunto da Matteo Berrettini nel 2021, finalista sconfitto da Djokovic, e da Nicola Pietrangeli , semifinalista nel 1960.

Nel 2024, Alcaraz ha difeso con autorità il titolo vinto l’anno precedente, sconfiggendo ancora una volta Djokovic e mostrando una maturità fuori dal comune. Ma nel 2025 è arrivato il momento della storia per Jannik Sinner , primo italiano a vincere Wimbledon in singolare, consegnando al nostro Paese una gioia attesa da sempre.

Tra i protagonisti assoluti del torneo maschile spicca Roger Federer , con 8 titoli , simbolo di grazia e continuità. Nel singolare femminile, Martina Navratilova svetta con 9 successi , un primato ancora imbattuto. Altri nomi illustri come Novak Djokovic (7 titoli), Rafael Nadal , Serena Williams (7 titoli), Venus Williams , e più recentemente Carlos Alcaraz , hanno saputo lasciare il segno nella memoria collettiva.

Nonostante l’evoluzione tecnologica e la modernizzazione dell’intero panorama tennistico, Wimbledon continua a preservare le sue tradizioni : il celebre dress code bianco , il rispetto quasi religioso per il silenzio durante gli scambi , la storica erba di Church Road e le iconiche fragole con panna servite agli spettatori. Anche le infrastrutture si sono evolute: il tetto retrattile , il sistema Hawk-Eye e la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale sono ormai parte integrante del torneo.

Dalla vittoria pionieristica di Spencer Gore al trionfo moderno di Jannik Sinner , passando per epoche dominate da icone come Federer, Navratilova, Serena Williams e Djokovic , l’albo d’oro di Wimbledon è un monumento vivente allo sport.

Wimbledon non è solo un torneo: è la culla del tennis , il luogo dove la tradizione incontra l’eccellenza e ogni anno si celebra una delle pagine più nobili dello sport. Fondato nel 1877 , è il più antico torneo di tennis al mondo e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento assoluto per appassionati e professionisti. Ogni edizione aggiunge una nuova pennellata a un affresco epico fatto di campioni leggendari, record straordinari e storie che hanno segnato generazioni .

