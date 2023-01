Al Hilal offre 300 milioni all’anno a Messi

L’Al Hilal ha offerto 300 milioni a Lionel Messi, il dualismo calcistico più importante degli ultimi 20 anni tra l’argentino e Cr7 potrebbe avere seguito in Arabia Sudita.

Nelle ultime ore, il quotidiano “Mundo Deportivo” ha lanciato la bomba di un’offerta mostruosa presentata dall’Al Hilal che, con il sostegno della famiglia reale, avrebbe offerto al neocampione del mondo, Lionel Messi, un contratto di 300 milioni di euro. Gli eterni rivali dell’Al Nassr, che è riuscita a portare Cristiano Ronaldo nel campionato saudita, avrebbero tutte le intenzioni di rispondere al colpo con l’acquisto del calciatore argentino.

Le possibilità di vedere Lionel Messi in Arabia Saudita non sono remote, ad agevolare ancora di più la trattativa ci sarebbe il fatto che Messi rappresenta già da molto tempo il ruolo di ambasciatore del turismo saudita. Inoltre, il tentativo del ripristino del dualismo tra i due giocatori più forti della storia calcistica stuzzica molto l’Al Hilal e potrebbe rilevarsi anche un’operazione determinante in termini di visibilità, che potrebbe consentire all’Arabia Saudita la spinta giusta per accaparrarsi la disputa dei mondiali del 2030, per i quali attualmente concorrono anche Egitto e Grecia.

Attualmente l’argentino ha un contratto con il PSG fino a giugno 2023, sembrava essere arrivati alla giusta intesa tra le parti per un prolungamento fino al 2024, ma una proposta simile potrebbe far saltare il banco e convincere il 10 a lasciare definitivamente il calcio europeo per abbracciare l’idea di una nuova sfida con il suo rivale di sempre.