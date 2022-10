Ajax-Napoli 1-6, Spalletti: “Prestazione super. Difficile fare risultato ad Amsterdam ma tutti hanno contribuito”

Il Napoli vince e convince per 6-1 contro l’Ajax. Nessuno aveva mai fatto così bene alla Cruijff Arena. Le parole di Luciano Spalletti al termine del match.

Una prestazione così non era neanche lontanamente immaginabile. Un risultato del genere, simile a quello di una partita di tennis, non era mai capitato tra le mura di uno stadio storico come la Cruijff Arena. Eppure, a regalare la peggior sconfitta europea dell’Ajax è proprio il Napoli di Luciano Spalletti che è super orgoglioso della prestazione.

Ma ad aver convinto è la reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale. Hanno giocato tutti un calcio straordinario e con grande consapevolezza delle proprie qualità. Osimhen non è ancora rientrato, si spera che lo faccia quanto prima, ma Raspadori e Simeone hanno dato un grandissimo contributo. Ma anche a difesa con Kim e Rrahmani per poi finire a Meret, autore di parate decisive.

La qualificazione non è ancora in tasca, serve fare altri risultati e non è mai facile giocare nello stadio dell’Ajax. A dimostrazione dell’ottima prestazione e dell’umiltà dei calciatori, è Kvara che ha chiesto scusa anche per i due palloni sbagliati. Insomma, una prestazione davvero eccellente. Nessuno problema per lui così come anche per Zielinski, hanno preso solamente due botte.