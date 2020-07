35° Giornata Serie A Diretta Tv Sky Dazn:

Torna la Serie A con il turno infrasettimanale che si gioca da martedì 21 luglio a giovedì 23 valido per la 35° Giornata

In questo turno non ci saranno big match e martedì 21 si giocano due anticipi che saranno trasmessi in diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Alle 19:30 a Bergamo l’Atalanta ospita il Bologna mentre alle 21:45 il Milan fa visita al Sassuolo.

L’Atalanta di Gasperini è terza in classifica e dopo il pareggio ottenuto a Verona sabato scorso vuole ritrovare la vittoria per provare il sorpasso al 2° posto all’Inter.

Il Milan di Pioli dopo le due vittorie casalinghe contro Parma e Bologna vuole continuare la corsa per il 5° posto occupato in questo momento dalla Roma che ha due punti di vantaggio.

I rossoneri saranno impegnati in una trasferta insidiosa contro il Sassuolo che è 8° in classifica a quota 48 punti.

Mercoledì 22 Luglio sono in programma 6 partite.

Alle 19:30 apre Parma Napoli che sarà trasmessa in diretta Tv in esclusiva su DAZN.

Il Napoli di Gattuso è 6° in classifica a pari merito col Milan e a -2 dalla Roma che è quinta. I partenopei dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese hanno bisogno di continuare la striscia positiva se vogliono tentare il sorpasso alla Roma che li precede.

Alle 21:45 l’altra partita in diretta streaming su Dazn è Spal Roma.

Su Sky Sport saranno trasmesse in diretta Tv il derby tra Sampdoria e Genoa, Inter Fiorentina, Lecce Brescia e Torino Verona.

La Roma di Fonseca dopo 3 vittorie consecutive è stata fermata sul pareggio dall’Inter domenica sera all’Olimpico. I giallorossi restano quinti in classifica con due punti di vantaggio su Napoli e Milan e non possono permettersi passi falsi contro una Spal ultima in classifica e ormai retrocessa in Serie B.

Di particolare interessa sarà il Derby di Genova tra Sampdoria e Genoa.

I blucerchiati di Ranieri sono in grandissima forma e si sono tirati fuori dalla zona retrocessione. Il Genoa invece ha vinto lo scontro diretto col Lecce ed è quartultimo con 4 punti di vantaggio sui salentini ma non ancora salvo.

Il Lecce se vuole alimentare le sue ultime speranze di salvezza non può permettersi più passi falsi e deve battere in casa il Brescia che è penultimo ed in caso di sconfitta sarebbe matematicamente retrocesso come la Spal.

Giovedì 23 luglio ci saranno due posticipi. Alle 19:30 la Juventus scende in campo ad Udine contro l’Udinese mentre alle 21:45 la Lazio ospita all’Olimpico il Cagliari.

Programma partite 35° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Martedì 21 luglio 2020

ore 19:30 Atalanta-Bologna (SKY)

ore 21:45 Sassuolo-Milan (SKY)

Mercoledì 22 luglio 2020

ore 19:30 Parma-Napoli (DAZN)

ore 21:45 Inter-Fiorentina (SKY)

ore 21:45 Lecce-Brescia (SKY)

ore 21:45 Sampdoria-Genoa (SKY)

ore 21:45 Spal-Roma (DAZN)

ore 21:45 Torino-Verona (SKY)

Giovedì 23 luglio 2020

ore 19:30 Udinese-Juventus (SKY)

ore 21:45 Lazio-Cagliari (DAZN)

