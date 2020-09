Serie A 2020-2021, squalificati 2° giornata: fermati Iacoponi e Rabiot

La Serie A 2020-21 ha già archivato la seconda giornata. Non sono mancate le sorprese, ma soprattutto non ci sono stati tanti squalificati.

Un turno tutto sommato tranquillo dal punto di vista disciplinare. Sono solo due le squalifiche comminate per due giocatori di altrettanti club.

Una è più importante dell’altra, visto che a farne le spese è stato il centrocampista della Juventus, il giovane francese Rabiot. Su di lui il mister Pirlo ha posto notevole fiducia, per perseguire l’idea di un ringiovanimento del gruppo. Ha chiesto maggiori responsabilità alla giovani leve e per Rabiot questa è un’occasione unica.

Nella scorsa stagione, sotto la guida di Sarri, è stato impiegato con il contagocce. In sostituzione di Khedira, fin quando è stato disponibile, poi come vice di Matuidi.

Ora è giunto il suo momento, quello in cui bisogna fare vedere le proprie qualità. Ma anche quello in cui necessita di tenere a freno le intemperie della giovane età. Le qualità tecniche ci sono tutte, le ha già dimostrate in Francia quando militava nel Psg.

Però riuscire ad emergere in un campionato dove la forza atletica la fa da padrone non è affatto semplice. Le sue caratteristiche migliori sono concentrate nella capacità di servire assist ai compagni e tenere la posizione. La sua aggressività è ancora acerba, mal coordinata, irruente ma non dominante.

L’altro giocatore che compone la lista degli squalificati è meno altisonante. Il suo nome non è conosciuto dai più, ma Iacoponi è un elemento importante per il Parma. Infatti grazie alla sua duttilità può giocare sia come difensore centrale che come terzino in entrambe le fasce di competenza.

Il giocatore ducale è stato espulso nella partita di ieri a seguito di una trattenuta quando ormai mancavano quindici minuti al termine.

Entrambi i giocatori salteranno una gara di campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS