1° Giornata Serie A Diretta Tv-Streaming Sky e DAZN 19 e 20 Agosto 2023

Sabato 19 Agosto inizia il Campionato di Serie A 2023-24 con 4 anticipi che saranno trasmessi su DAZN e Sky oltre che Tim Vision.

La 1° Giornata di Serie A si apre sabato 19 Agosto con il Napoli di Rudi Garcia, Campione d’Italia, che alle 18:30 scende in campo al “Benito Stirpe” contro il neo-promosso Frosinone.

Il Match Frosinone-Napoli sarà trasmesso in Diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

Sempre alle 18:30 si gioca Empoli-Hellas Verona trasmessa in esclusiva su DAZN.

Alle 20:45 a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Monza di Palladino. Inter-Monza sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in Streaming su Sky Go e DAZN.

Allo stesso orario di sabato sera il neo-promosso Genoa affronta a Marassi la Fiorentina di Italiano. Il match Genoa-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Domenica 20 agosto alle 18:30 si giocano altre 2 partite che saranno trasmesse in esclusiva su DAZN.

La Roma di Mourinho affronta la Salernitana all’Olimpico mentre al Mapei Stadium si gioca il match tra Sassuolo e Atalanta.

Alle 20:45 di domenica al “Via Del Mare” il Lecce di D’Aversa affronta la Lazio di Sarri, il match sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport ed in diretta Streaming su Sky Go e DAZN.

Sempre alle 20:45 di domenica la Juventus di Allegri sarà impegnata in trasferta a Udine contro l’Udinese di Sottil. Udinese Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Lunedì ci saranno due posticipi, alle 18:30 il Torino di Juric affronta il neopromosso Cagliari di Claudio Ranieri.

Il match Torino Cagliari sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport ed in Streaming su Sky Go e DAZN.

Alle 20:45 il Milan di Pioli scende in campo allo stadio “Dall’Ara” contro il Bologna di Thiago Motta.

Bologna Milan sarà trasmessa in diretta streaming in esclsuiva su DAZN.

Frosinone-Napoli : sabato 19 agosto, 18.30 Esclusiva DAZN

: sabato 19 agosto, 18.30 Empoli-Hellas Verona : sabato 19 agosto, 18.30 Esclusiva DAZN

: sabato 19 agosto, 18.30 Inter-Monza : sabato 19 agosto, 20.45 Dazn e SKY

: sabato 19 agosto, 20.45 Genoa-Fiorentina : sabato 19 agosto, 20.45 Esclusiva DAZN

: sabato 19 agosto, 20.45 Roma-Salernitana : domenica 20 agosto, 18.30 Esclusiva DAZN

: domenica 20 agosto, 18.30 Sassuolo-Atalanta : domenica 20 agosto, 18.30 Esclusiva DAZN

: domenica 20 agosto, 18.30 Lecce-Lazio : domenica 20 agosto, 20.45 Dazn e SKY

: domenica 20 agosto, 20.45 Udinese-Juventus : domenica 20 agosto, 20.45 Esclusiva DAZN

: domenica 20 agosto, 20.45 Torino-Cagliari : lunedì 21 agosto, 18.30 Dazn e SKY

: lunedì 21 agosto, 18.30 Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, 20.45 Esclusiva DAZN