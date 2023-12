“Zielinski? Lo so bene…”: la trattativa a parametro zero c’è e si vede | Tradimento in Serie A

Non passa giorno che non si parla del rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto.

Il passaggio di consegne, chissà, nella notte del Maradona potrebbe aver segnato la fine della gloriosa squadra di Luciano Spalletti, che ha deliziato l’Italia e stregato perfino uno dal palato fine come Pep Guardiola.

Spalletti è andato via questa estate, ma fino alla sfida con l’Inter, il Napoli non aveva mollato la voglia quanto meno di difendere quanto conquistato con la grande bellezza.

Ma lo 0-3 a favore della capolista nerazzurra, per quanto dai contorni della punizione eccessiva, ha praticamente evidenziato l’eliminazione degli azzurri dalla corsa al tricolore.

La sconfitta contro la corazzata di Simone Inzaghi ha fatto precipitare il Napoli a -11 ma soprattutto messo in discussione il quarto posto, ora in coabitazione con una arrembante Roma. La domanda sorge spontanea, che ne sarà dei big azzurri ora che il ciclo favoloso è praticamente finito.

Dela su Osimhen. E su Kvara

Aurelio De Laurentiis aveva provato a tranquillizzare tutti prima della super sfida del Diego Armando Maradona, sorprendendo volendo. “Il rinnovo di Osimhen? Siamo alla firma del contratto rimasto sospeso questa estate“. Non solo.

Quell’annuncio importante sulla sua stella, in scadenza nel 2025, potrebbe non essere l’unica operazione per rilanciare il prodotto Napoli. Infatti De Laurentiis ha parlato anche di Kvaratskhelia: “Che c’entra? Ha ancora quattro anni di contratto. Sento troppa negatività in città…“.

Tutti su Zielinski

Una volta ascoltare le parole presidenziali, quando si parla di calciomercato, inevitabile che il pensiero vada a Piotr Zielinski, che lo scorso anno ha rifiutato prima la Lazio (con il placet del Napoli), poi la faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita. “So solo che è in scadenza, ma il Napoli è molto accorto per trovare un accordo a fine stagione, quindi noi non siamo interpellati”. Così parlò Beppe Marotta.

“Tutta l’area tecnica è attenta alle scadenze – sottolinea l’amministratore delegato nerazzurro – ma siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti per intervenire immediatamente. Sicuramente è un giocatore talentuoso, ma spero anche per il Napoli che possano trovare un accordo”. La forte sensazione è che Piotr Zielinski si volesse fare l’ultimo giro di valzer con la squadra campione d’Italia, prima di salutare tutti, per trovare nuovi stimoli. Al di là delle parole di Marotta, l’Inter c’è. Così come Juventus, Roma e Lazio.