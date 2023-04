Zhang vende l’Inter? Investcorp guida cordata dal Bahrain

Da Steven Zhang al gruppo Investcorp? In un futuro non lontano l’Inter potrebbe essere interessata da un passaggio di proprietà. Il quotidiano “Il Sole 24 ore” parla del ritorno di fiamma da parte del fondo che si occupa di private equity, ovvero di una tecnica di investimento volta a finanziare una società non quotata in borsa ma dalle accertate potenzialità di crescita.

Investcorp, rivela il quotidiano di Confindustria, “starebbe cercando di costituire un consorzio di investitori , probabilmente player, sempre del Bahrain”. Il gruppo finanziario avrebbe in passato già provato anche ad assicurarsi la detenzione della proprietà dell’altro figlio calcistico di Milano, il Milan.

“L’operazione era svanita al fotofinish – spiega sempre 24 Ore- ma non le velleità e l’interesse per il settore”. Ora Investcorp torna alla carica, ma avendo nel mirino la sponda calcistica opposta. “Il gruppo del Bahrain – prosegue – rappresenta una delle aree geografiche vicine al Golfo Persino che, per ora, è rimasta esclusa dai grandi investimenti nei maggiori campionati europei di calcio. A dimostrare, in più occasioni pubbliche, l’interesse per quest’area d’investimento è stato anche Mohammed Manfoodh Al Ardhi, banchiere e imprenditore omanita, ex pilota militare della Royal Air Force of Oman, ex presidente della Banca Nazionale di Oman e dal 2015 presidente esecutivo di Investcorp”.

L’interesse c’è ma ora la questione diventa trovare un accordo economico tra le parti affinché l’operazione possa andare in porto. Zhang ha messo l’asticella a 1,2 miliardi di Euro e, peraltro, ha sempre negato di voler mettere il club del biscione in vendita. Ma la scadenza del rimborso del prestito avuto dal patron nerazzurro da Oaktree si approssima e, spiega 24 Ore, “le opzioni a disposizione si stanno restingendo”. I potenziali compratori, intanto, stanno alla finestra pronti a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione e ad agire di conseguenza.