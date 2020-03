William Hill Scommesse sportive online: recensione – opinioni

William Hill è un portale di scommesse online, operativo sul territorio italiano da diversi anni. Oggi lo posiamo considerare come uno dei leader nel settore del gioco online.

Si tratta di un sito dall’ottima reputazione considerando anche la forte esperienza e la varietà dell’offerta che ci propone.

William Hill opera in Italia dal 2011. Oggi esso conta quasi 20.000 dipendenti con un fatturato che supera un miliardo di sterline ogni anno. Si tratta in buona sostanza di un ottimo portale, con una società serissima alle spalle.

William Hill: informazioni società

William Hill Licenza AAMS Giochi Presenti più di 20 sport Giochi online Oltre 10 discipline Bonus di benvenuto Max. 1000 € Società gestore WHG International LTD – Gibilterra Indirizzo 6/1 Waterport Place – Gibilterra Numero di registrazione GAD 15038 Servizio clienti Telefono: 800790293 E-mail: sport@williamhill.it Live Chat: Si Sito web casino.williamhill.it Software dei giochi Playtech, NetEnt Disponibile su Mobile Si Numero di slots e giochi Oltre 100 Payout stimato Circa 95%

Vantaggi William Hill

Fino a 1000 € di bonus di benvenuto;

Requisiti bonus convenienti;

Promozioni free spins in regalo;

Giochi Live e slot con jackpot progressivi;

Versione del casino Dal Vivo e Mobile;

Documentazione completa e comprensibile;

Brand serio;

Ottima reputazione;

Prelievi vincite veloci .

Svantaggi William Hill

Non sono offerti bonus senza deposito;

Requisito sui bonus mediocri.

Chi è William Hill?

William Hill è un operatore moderno e dinamico. Esso permette di scegliere tra moltissime opzioni fdi gioco, in modalità desktop o app mobile.

Possiamo dire certamente che si tratta di una piattaforma seria, con una società quotata nel listino della Borsa di Londra.

William Hill infine, detiene una regolare licenza adatta ad operare in Italia. Essa propone giochi H24.

William Hill: opinioni

William Hill offre una proposta di gioco di primo livello. Si tratta di un sistema che detiene un’ottima reputazione in quanto non solo l’operatore non delude, ma propone anche:

scommesse sportive: sport classici; calcio; basket;

casinò: area live.



William Hill truffa?

Certamente no, considerando che si tratta di una piattaforma legata ad una società regolamentata ed autorizzata.

William Hill lo possiamo definirlo come uno degli operatori più trasparenti e professionali presenti sul territorio nazionale che rispetta le normative di legge cui è necessario adempiere. Esso applica attentamente tutti i protocolli di sicurezza e prevenzione del comparto.

Cosa offre William Hill?

William Hill offe una differente gamma di scommesse sportive e di attrazioni per tutti gli amanti del casinò online.

william hill scommesse sportive

Casinò Online

La sezione casinò online offre una grande varietà di giochi da tavolo e slot machines accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Tutti i giochi sono curati da Playtech. Al suo interno sono comprese:

Slot machines con e senza jackpot; Ace Ventura; Batman; Legacy of the Wild; Jurassic Island; Space Invaders;

3 rulli;

payline singola;

multi-spin e multi-line;

Black Jack;

American Black Jack;

Super 21 Black Jack;

Roulette;

Giochi arcade;

Baccarat.

Scommesse Sportive

La sezione scommesse sportive non teme rivali ed è considerata ottima sotto tutti i punti di vista. Al suo interno è possibile trovare intere sezioni dedicate al calcio. Essa offre:

campionati europei;

competizioni intercontinentali;

campionati: asiatici; americani; australiani;

tennis;

biliardo;

basket;

Hockey sul ghiaccio;

Rugby;

Coppa del Mondo;

Premier League;

Champions League.

Poker

La sezione poker è una delle attrazioni di gioco online più gettonate. William offre due differenti opzioni tecniche:

direttamente dal browser; tramite piattaforma download.

Bingo

La piattaforma del bingo conta tantissime sale e una ricca varietà di opzioni a disposizione degli utenti. Puoi scegliere tra:

bingo classico;

Paris Café;

Music Hall;

B Hotel;

Andromeda;

Cassiopea;

Pegaso.

Bonus di Benvenuto William Hill

william hill bonus

In merito al bonus di William Hill, dobbiamo precisare che questi si differenziano in base alla tipologia di gioco.

Ricordiamo che la sezione presenta un bonus di benvenuto, utile per operare un confronto con altre promozioni. Questo ti viene offerto solo se attivi un nuovo conto a prescindere dallo sport o dalla sezione prescelta.

Il bonus arriva ad un massimo di 1.000 euro sul primo versamento e lo puoi utilizzare per:

Tutte le proposte del casinò online;

poker room.

Nel caso di depositi:

compresi tra 10 euro e 39 euro, il bonus è pari al 25% di quanto versato ;

; versamenti da 40 euro a 999 euro, il bonus è pari al 100% di quanto depositato;

depositi da 1000 euro in sù, il bonus è di 1000 euro High Roller.

Come effettuare un prelievo e un deposito su William Hill?

Al momento William Hill mette a tua disposizione diverse modalità per effettuare prelievi e pagamenti.

Tra questi ricordiamo:

Carte di credito;

Visa;

Mastercard;

Diner’s Club;

e-wallet;

Skrill;

Neteller;

PayPal.

Piattaforma William Hill

Il sito web William Hill si presenta con una piattaforma semplice e veloce da utilizzare. Anche le sezioni sono ben strutturate, intuitive e ben apprezzate. Possiamo considerare ottimo anche il servizio informazioni dedicato alle varie aree.

Alla semplice piattaforma, si affianca anche l’app da smartphone gratuita.

Come registrarsi su William Hill?

Al fine di aprire un conto gioco William Hill, basta seguire i seguenti passaggi:

Collegarsi al sito William Hill; Cliccare su Registrati; Compilare il format con i dati richiesti; Confermare il conto.

Considerazioni finali

Da quanto detto, possiamo notare come William Hill sia un portale serio, trasparente e affidabile.

William Hill molti lo considerano come una piattaforma adatta a tutte le scommesse sportive con licenza AAMS che al fianco del servizio assistenza clienti, offre un sistema senza precedenti di scommessa.

In pratica, William Hill conferma di essere uno degli operatori più apprezzati sul mercato.

William Hill: votazione finale

Offerta di benvenuto 8/10 Promozioni 9/10 Quote e Live 9/10 Depositi e Prelievi 9/10 Usabilità 8/10 App mobile 7/10 Assistenza Clienti 9/10

