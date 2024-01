Wanda Nara chiama: lo volete? Ritorno clamoroso di Icardi in Serie A

Si continua a parlare di un clamoroso ritorno di Icardi in Serie A, col benestare di Wanda Nara. Ecco dove può andare.

Tanto spavento, quello sì. Ma l’infortunio di Mauro Icardi non è così tanto grave da averlo tolto dal calciomercato. L’attaccante del Galatasaray, schiantatosi contro il palo nel match contro il Fenerbahce, ha riportato fratture alle ossa del viso ed è attualmente fermo ai box.

Ma, come recita il comunicato del club giallorosso, già a (fine) gennaio potrebbe tornare a giocare con l’ausilio di una maschera protettiva. A questo punto la domanda sorge spontanea: con quale maglia tornerà a giocare Maurito?

Sì perché tra gli affari di Wanda Nara, che vanta oltre 15 milioni di follower su Instagram e un giro di soldi tra l’1 e i 2 milioni di pesos o dollari, oltre il marketing digitale e il cachet da favola a Ballando Sotto le Stelle, ha ammiccato alla possibilità di riportare Icardi in Serie A da dove manca ormai da quattro anni.

L’ultima volta era all’Inter, sotto la gestione Luciano Spalletti. Con il futuro commissario tecnico della Nazionale, la partenza è da urlo: Icardi entra nella top ten dei migliori marcatori interisti della storia, prima in Serie A e poi in assoluto, tocca quota 100 gol in Serie A, diventando top scorer insieme a Immobile, con la bellezza di 29 gol.

Dalle stelle alle stalle

Mai nessun interista era arrivato a tanto, nemmeno Icardi peraltro. Anche nella seconda stagione dell’Inter targata Spalletti, Icardi parte fortissimo, diventando il primo giocatore dell’Inter ad andare a segno nelle sue prime due gare in Champions, non accadeva dai tempi Adriano. Ma dalle stelle alle stalle il passo è breve.

Iniziano le prime frizioni con la dirigenza nerazzurra. La situazione degenera quando gli vengono revocati i gradi di capitano. L’inizia di una caduta libera: Icardi finisce ai margini dell’Inter nonostante 17 reti in campionato. L’arrivo di Antonio Conte coincide con la cessione di Maurito.

Nostalgia canaglia

Icardi viene ceduto in prestito con diritto di riscatto ai francesi del Paris Saint-Germain, fa talmente bene che viene riscattato per 50 milioni di euro. Ma anche in questo caso l’idillio è di breve durata. L’italo-argentino finisce ai margini del progetto. E a settembre 2022 viene ceduto.

Stesso iter al Gala. Partenza lanciata, contribuisce con 22 reti che gli valgono la piazza d’onore nella classifica capocannonieri, alle spalle di Valencia. Terminato il prestito, torna inizialmente a Parigi dove rimane fino al 28 luglio 2023, quando il Galatasaray lo acquista a titolo definitivo. Ma la nostalgia potrebbe essere canaglia. Wanda Nara e Icardi avrebbero bussato nuovamente alle porte dell’Inter: Wanda per Milano, Icardi per ritrovare il suo habitat naturale. All’Inter servirebbe un’alternativa a Lautaro: servirebbe la forza di Maurito, non il suo lato oscuro.