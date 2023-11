Vuole un sacco di soldi: no al rinnovo e sì alla cessione | Apocalisse Inter

Qualche intoppo di troppo per Marotta e Ausilio, impegnati nella fase dei rinnovi, prima di tuffarsi a capofitto sul mercato di gennaio.

La fase dei rinnovi sembrava andare a passo spedito. Per Federico Dimarco la trattativa procede come da programma, per molti mancherebbe soltanto i dettagli, tutto sembra apparecchiato.

Passaggio dagli attuali 2,2 milioni a quattro circa, estensione dell’accordo per l’esterno nerazzurro dal 2026 al 2028. In più, particolare da non sottovalutare mai, c’è la volontà del giocatore, tifosissimo della Beneamata; per cui si attende soltanto l’ufficialità.

Anche per il Toro la situazione è abbastanza fluida, come più volte ribadito da Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez: “Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo”.

Come per Dimarco, anche per l’iridato argentino c’è la sua volontà a fare tutta la differenza di questo molto: “Problemi? Non credo ce ne saranno – prosegue l’agente di Lautaro – abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, abbiamo avuto già i primi contatti, ci rivedremo per entrare nei dettagli”.

Calciomercato Inter, altre buone notizie

In un calciomercato sostenibile, la fase dei rinnovi è di fondamentale importanza per capire chi può partire a gennaio, per essere adeguatamente sostituito. Così Zhang ha chiuso in fretta la pratica rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin.

L’occasione per il Consiglio di Amministrazione è stata l’occasione per vedere i grandi passi in avanti dell’Inter in tema di bilancio, ma anche per annunciare i rinnovi di Beppe Marotta, del direttore sportivo Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin: tutti e tre hanno esteso i rispettivi accordi fino al 2027. Insomma, fino ad ora tutto è filato liscio come l’olio.

Calciomercato, Inter: l’intoppo che non ti aspetti

Sarà perché è tornato a miracol mostrare, sarà perché tutte le big lo stanno monitorando costantemente. Sarà. Ma Denzel Dumfries ha capito che potrebbe scattare un’asta per lui a giugno, visto che il Real Madrid, ma non solo, hanno mosso i primi passi per prendere l’esterno olandese.

Lui ha dato priorità all’Inter, il problema è che spara alto. Molto in alto. Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, la richiesta iniziale dell’ex PSV è stata di quelli importante, superiore (non di poco) a quella che aveva messo in preventivo l’Inter. Le parti sono in contatto e si rivedranno probabilmente prima di Natale, non oltre però: il Real Madrid lo vuole per giugno, meglio sbrigarsi.