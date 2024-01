Vuole solo l’Inter: rifiuta tutto e firma a parametro zero | Arriva il 1° luglio

L’Inter sembra orientata a restare (forse) così a gennaio. Ma Marotta e Ausilio si portano avanti con il lavoro per il mercato estivo.

Senza fretta né pausa. Panchina lunga, “buco” attappato con l’arrivo di Buchanan al posto dell’infortunato Cuadrado, l’Inter non ha obblighi impellenti di dover fare per forza operazioni di mercato.

Questo non vuole dire certo stare fermi, tutt’altro. Marotta e Ausilio sono vigili sul mercato, pronti a cogliere l’occasione al volo di mercato, nel caso si dovesse lasciare partire Alexis Sanchez, quindi andare su un attaccante, comunque non titolare, perché finché ci sono Lautaro e Thuram, le partite importanti, vedi la prossima Final Four di Supercoppa, non ci sono dubbi su chi partirà titolare là davanti.

Occasioni a parte, però, gli uomini di mercato dell’Inter, stanno anticipando i tempi, al lavoro già per il mercato di giugno, quando si potrebbe concludere la trattativa, esistente da tempo, per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto, che ad oggi non ha intenzione di rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis.

Nessun problema per la trattativa sfumata con Tiago Djalò. L’Inter era arrivata prima, ma lo voleva per giugno, quando il difensore del Lille, un po’ centrale un po’ terzino si sarebbe svincolato dal club francese. Tant’è. Nessun problema.

Il ritorno di fiamma

Marotta e Ausilio continuano a monitorare un colpo soltanto sfiorato questa estate, prima ancora che arrivasse Arnautovic, nonostante il “derby vinto” contro il Milan per la corsa a Mehdi Taremi: fu il Porto a negare ai nerazzurri l’ipotetico colpo, non l’intromissione dei rossoneri.

L’esperto iraniano, classe 1992, continua ad essere monitorato in quanto a giugno si svincolato. Alto e dotato di notevole fisicità, il classico centravanti. Che dispone di un buon fiuto del gol, oltre ad essere avvezzo ai gol acrobatici, come quelli in rovesciata, un profilo a cui Simone Inzaghi ha ammiccato sin da questa estate. Il ritorno di fiamma è servito.

Cosa è cambiato

L’attaccante del Porto non resterà in terra lusitana, ma avrebbe detto no sia alla soluzione Turchia sia a quella araba, come ha svelato Gazzetta dello Sport. Taremi ha scelto e ha scelto l’Inter: decisione confermata dal suo staff la scorsa settimana.

Attualmente in Coppa d’Asia, il nazionale iraniano dovrebbe arrivare a Milano per prendere il posto di Alexis Sanchez, destinato comunque ad andare via. La trattativa c’è, secondo Gazzetta dello Sport per Taremi ci sarebbe pronto un triennale da 3 milioni annui.