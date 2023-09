“Vuole solo la Lazio”: o adesso o a parametro zero | La società è avvertita

Il giocatore spinge per unirsi ai biancocelesti e ha già informato la società che non intende rinnovare il contratto.

L’inizio di campionato peggiore degli ultimi diciassette anni e un calendario che non viene in aiuto. Dopo le sconfitte contro Lecce e Genoa, la Lazio ha bisogno di mettersi in marcia, per non perdere troppo terreno dalle squadre di testa. Il problema è che le partite che si profilo all’orizzonte saranno tremendamente complicate.

Sabato sera Maurizio Sarri affronterà il suo passato al Maradona, in una partita che promette spettacolo. Nella passata stagione, i biancocelesti sono stati gli unici, insieme al Milan, a mettere al tappeto il Napoli tra le mura di casa. Portare a casa i tre punti sarà un’impresa, ma nessuno a Formello ha intenzione di restare sul fondo della classifica a zero punti, prima della sosta per le nazionali.

Dopo i campioni d’Italia, sarà tempo di volare all’Allianz Stadium contro la Juventus, un’altra società ha che giocato un ruolo importante nella carriera del tecnico toscano, con cui ha vinto il suo unico scudetto (e anche l’ultimo in assoluto dei bianconeri).

Non è ancora chiaro se potrà fare affidamento su Pedro, ma le possibilità calano col passare delle ore. Anche nella giornata di ieri, lo spagnolo è rimasto ai box e non ha partecipato alla sessione d’allenamento. Quest’oggi alle 17.30 ci saranno le prove tattiche, alle quali parteciperà il nuovo acquisto Guendouzi, che rientrerà tra i convocati ma sicuramente partirà dalla panchina.

La trattativa

L’arrivo del centrocampista francese non ha messo la parola fine al mercato dei biancocelesti, che sono alla ricerca di un altro terzino mancino, dopo l’arrivo in prestito di Luca Pellegrini dalla Juventus.

Si tratta di Emanuele Valeri della Cremonese, che una volta saputo dell’interessamento della sua squadra del cuore ha interrotto le trattative con il Genoa. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha dichiarato qualche giorno fa che il difensore «vuole solo la Lazio» e che avrebbe comunicato alla dirigenza che, qualora non dovesse andare in porto l’affare, vi si trasferirebbe comunque a parametro zero nella prossima stagione (il suo contratto scade il 30 giugno 2024).

A casa

Il classe 1998 è nato a Roma e ha fatto parte del vivaio della Lazio dagli undici fino ai quindici anni, prima di trasferirsi all’Urbetevere. Dopo aver girato diverse squadre, si è fatto notare nel corso delle due stagioni a Cesena, con cui ha vinto il campionato di Serie D nel 2019.

Gioca a Cremona dal 2020, è stato uno degli uomini chiave nella promozione in Serie A e nella passata stagione si è fatto notare per le sue qualità in fase di spinta.