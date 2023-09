Vuole giocare per Mourinho: lo svincolato si candida per un posto | La Roma ci pensa

Il calciomercato della Roma potrebbe non essere terminato qui e i giallorossi potrebbero attingere dalla lista dei calciatori ancora senza contratto.

La sessione di calciomercato estiva è ormai terminata da due settimane e, mentre i club del campionato turco cercano di assicurarsi gli ultimi rinforzi vista la scadenza prevista per il 15 settembre, in Italia alcune squadre pensano ai calciatori rimasti svincolati per completare le proprie rose.

Ci hanno già pensato in Serie A Udinese e Lecce che hanno messo sotto contratto Roberto Pereyra e Nicola Sansone. Il primo faceva già parte della squadra friulana nelle scorse stagioni, ma a giugno gli era scaduto il contratto e in estate ha cercato una squadra che potesse garantirgli l’Europa. Alla fine ha deciso di tornare a Udine. Il secondo, invece, dopo l’esperienza a Bologna, si è accasato nel Salento.

David De Gea, Jesse Lingard, Alfredo Morelos, Xeka, Oussama Idrissi, Eden Hazard, Anwar El Ghazi, Jean-Philippe Gbamin, Axel Tuanzebe, Moussa Marega, Alejandro Gomez, Yann M’Vila, Roberto Soriano, Kasper Schmeichel, Joshua Guilavogui, André Ayew, Karim Bellarabi, Timo Horn, Marco Benassi, Stefano Okaka, Omar El Kaddouri, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Nico Schulz, Radja Nainggolan, Dalbert, Jerome Boateng, Luiz Gustavo, Felipe Caicedo, Hatem Ben Arfa, Lucas Biglia, Simone Zaza, Romulo.

Questi sono intanto i calciatori rimasti ancora sotto contratto e che potranno far comodo alle squadre ancora alla ricerca di puntellare la rosa. Da questa lista si è autoescluso anche Samir Handanovic che ha deciso di dare il suo addio ufficiale al mondo del calcio. Probabilmente tornerà all’Inter con un ruolo da dirigente.

Roma, uno svincolato si offre

Nella lista degli svincolati c’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano che ha militato a Piacenza, Cagliari, Roma e Inter. Soprattutto in Sardegna e nella Capitale si è fatto amare dai tifosi. Stiamo parlando di Radja Nainggolan che si è ufficialmente offerto alla Roma e a José Mourinho.

Il centrocampista belga, che ora ha 35 anni, negli ultimi giorni si sarebbe indirettamente offerto a Mourinho anche con un contratto a gettone. Rimasto svincolato dopo la parentesi alla Spal, in una recente intervista, aveva detto di sentirsi decisamente all’altezza di una squadra importante in serie A considerata anche la concorrenza.

Roma, la candidatura di un ex

Nainggolan di recente ha postato sui suoi canali social un post nostalgico al fianco di De Rossi, ai tempi in ci entrambi vestivano la maglia giallorossa. Il belga sarebbe disposto a giocare praticamente gratis per la Roma, ma per ora non sono arrivati riscontri positivi da Trigoria.

Radja ha vissuto stagioni incredibili nella capitale e ancora oggi i tifosi lo vorrebbero in squadra anche solo per le sue doti caratteriali. A Roma ritengono adeguato l’attuale parco centrocampisti, ma forse i continui acciacchi di Renato Sanches, Aouar e Pellegrini potrebbero anche far cambiare idea.