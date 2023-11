Vuole essere convocato da Spalletti | Un Oriundo… al contrario: arrivata la chiamata dalla Romania

S’avvicina l’ora delle partite che diranno se la Nazionale staccherà il pass per Euro 2024, o passerà per i playoff, la situazione.

Venerdì 17 novembre, lunedì 20. Sono le due date che ci diranno il futuro della Nazionale di Luciano Spalletti, in vista di Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La prima partita, a Roma contro la bestia nera Macedonia del Nord, serve di fatto solo per sfatare un clamoroso tabù. Nulla più.

A prescindere dalla sfida contro una nazionale capace di non farci andare all’ultimo Mondiale, pareggiando perfino 1-1 alla prima di Spalletti alla guida degli Azzurri, al netto di qualsiasi risultato, tutto passa per Leverkusen e per l’Ucraina.

Ci precedono in classifica, anche se hanno una partita in più: battere la Macedonia significherebbe agganciarli, ma poi non dovremmo perdere, perché altrimenti si va ai playoff, un labirinto dove, esperienza insegna, è meglio non finirci.

Spalletti non avrà a disposizione né Tonali né Zaniolo, uno è stato squalificato per 18 mesi, di cui solo dieci lontano dai campi e otto con prescrizione alternativa. Il centrocampista offensivo dell’Aston Villa, invece, è in attesa di giudizio, sta giocando in Premier, ma quasi certamente non verrà convocato dal nuovo cittì della Nazionale.

Daniel Boloca, un nome sulla bocca di tutti

Il suo nome è finito sui taccuini di molti club e non solo perché nell’ultimo turno di campionato ha realizzato il suo primo gol in Serie A nel derby contro il Bologna. Daniel Boloca, centrocampista classe 1998, autore di un inizio stagione importante.

Cresciuto nel settore giovanile del Torino, passato poi alla Juve, Boloca si trasferisce in terra slovacca, per indossare la maglia del Tatran Presov. Torna in Italia per giocare coi bergamaschi della Romanese. E ancora, Pro Sesto, Francavilla e Fossano, prima di giocare col Frosinone, dopo il mancato acquisto con lo Spezia. Il Sassuolo lo ha preso a luglio e mai acquisto fu più azzeccato.

Boloca al bivio: con quale nazionale si legherà?

Anche Roberto Mancini a dir la verità si era accorto di lui, a tal punto da convocarlo per uno degli stage Azzurri, prima delle dimissioni choc di agosto. Spalletti lo sta monitorando, anche perché c’è chi pressa per richiamarlo subito.

Boloca, infatti, nato in Italia da genitori romeni ha il doppio passaporto ed è già stato pre-convocato per le partite di Nations League. Ora è davanti a un bivio e dovrà fare una scelta: la Nazionale Azzurra o quella romena.