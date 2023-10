Vuoi venire in Nazionale? Spalletti ci prova col talento argentino: oriundo da sogno

L’Italia, soprattutto da Mancini in poi, si sta aprendo sempre più alla possibilità di convocare i cosiddetti oriundi. Ci pensa anche l’ex tecnico del Napoli.

Roberto Mancini, durante la sua esperienza da Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana, ha cambiato un po’ il modo di pensare ed utilizzare gli oriundi. Non solo la possibile convocazione per chi ha giocato e gioca nel campionato italiano da tanti anni e non ha mai vestito, in partite ufficiali, la maglia della Nazionale del proprio Paese.

Dopo aver convocato già gente come Luiz Felipe, Joao Pedro, ma soprattutto Jorginho, infatti, l’ex allenatore dell’Italia sorprende tutti ed apre anche a Mateo Retegui. L’attuale attaccante del Genoa, all’epoca dei fatti, non aveva mai giocato in Italia, ma ha potuto accettare la chiamata di Mancini a causa di un grado di parentela con un italiano che gli ha permesso di fargli avere anche il passaporto del nostro Paese e quindi esordire con la maglia azzurra.

Spalletti, al momento del suo insediamento sulla panchina della Nazionale, ha subito sgombrato il campo da equivoci, dichiarando che non importa dove nasci, bensì dove muori e che per l’Italia del calcio sarebbe stato importante andare ad osservare calciatori in ogni parte del Mondo.

Il tecnico di Certaldo, con queste dichiarazioni, ha sgombrato subito il campo da equivoci ed ha aperto immediatamente a nuovi casi Retegui. Oltre a convocare ancora la punta italo-argentina, quindi, Spalletti sarà molto attento a dare qualche chance anche a gente (ovviamente convocabile) che accetta la maglia azzurra, purché non abbia mai vestito quella del proprio Paese d’origine.

La Nazionale e gli oriundi, ecco l’ultima idea

L’ultima idea per la Nazionale azzurra potrebbe essere Matias Soulé Malvano. Il 20enne fantasista/esterno d’attacco di proprietà della Juventus, ma attualmente in forza al Frosinone dove si sta mettendo in mostra e ha già realizzato un gol e un assist in Serie A, è nato in Argentina e con la maglia dell’Albiceleste ha già disputato un Mondiale Under 20, oltre che aver militato in altre delegazioni giovanili.

Non solo. Soulé, che è molto stimato dal CT argentino Lionel Scaloni, è già stato convocato un paio di volte dalla Nazionale del suo Paese di origine, ma non ha mai esordito. Questo, quindi, oltre ad alcuni parenti della madre che di cognome fa Malvano e sono di chiara origine italiana, lo rendono eleggibile per Luciano Spalletti.

Italia, talento in vetrina. Deciderà lui

Da Camoranesi a Retegui, arrivando fino a Soulé, sarebbe un po’ come seguire un filo sottile e molto fortunato che in qualche maniera ci lega agli argentini. Spalletti lo guarda e lo osserva con attenzione e questo campionato al Frosinone, certamente, lo farà crescere ancor di più.

Ci sarà da capire, successivamente, se il giovane esterno d’attacco di proprietà della Juve accetterà la convocazione dell’Italia o se, come già fatto da Dybala alcuni anni fa prima di lui, deciderà di aspettare la chiamata e la prima presenza con la maglia dell’Argentina.