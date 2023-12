Vuoi venire all’Inter? Marotta chiama Manchester risponde: scappa da ten Hag e firma gratis

Inter sempre vigile sul mercato, occhi puntati sull’ennesima rivoluzione che sta scoppiando al Manchester United.

Solo lunedì si scoprirà il “danno” fatto dall’Inter pareggiando 0-0 contro la Real Sociedad e finendo al secondo posto del proprio raggruppamento di Champions League, il che vuol dire trovare una prima classificata.

Manchester City e Real Madrid gli spauracchi da evitare, un po’ come Arsenal e Bayern, Borussia Dortmund, Barcellona e Atletico Madrid le altre possibili rivali: comunque vada, sarà un sorteggio tosto. Ma anche l’anno scorso la Benamata finì seconda e sappiamo tutti dove ha terminato la sua corsa.

Accantonata per ora la Champions, per l’Inter è arrivato il momento di difendere il primato contro un avversario a dir poco scomodo, quella Lazio di Sarri anch’essa qualificata per gli ottavi di Champions, che non sarà quella della passata stagione, ma ha sempre creato non pochi grattacapi all’ex Simone Inzaghi.

Potrebbe rientrare tra i convocati Benij Pavard, così come potrebbe essere utilizzato da quinto Carlos Augusto, con Matteo Darmian o Bisseck in difesa. Rischia di non esserci Juan Cuadrado, ancora lontanissimo dalla sua forma attuale, complice un infortunio che potrebbe indurlo a un’operazione al tendine d’Achille, con tutto quello che comportare a livello di mercato. Già, il mercato.

Marotta al lavoro sotto traccia

In pochi hanno creduto alle parole di Beppe Marotta, che in una delle ultime recenti interviste aveva ipotizzato nessun arrivo nell’ormai imminente sessione di calciomercato. In realtà il direttore tecnico nerazzurro starebbe lavorando sotto traccia. E non solo sui parametri zero.

Inter, ma non solo, molto attenta a quanto potrebbe accadere al Manchester United nei prossimi giorni. La dirigenza dei Red Devils potrebbe sollevare dal proprio incarico Erik ten Hag, ritenuto il principale responsabile del clamoroso quarto posto nel proprio raggruppamento dei Red Devils, fuori da tutto.

Il ritorno di fiamma

Sancho (scontato, è fuori rosa da mesi), ma anche Varane, Casemiro e tanti altri potrebbe finire sul mercato in questa sessione invernale. Tra questi ci potrebbe essere anche Anthony Martial, vecchio pallino trattato già da Ausilio.

Punta centrale, classe 1995, l’attaccante francese classe 1995, pagato qualcosa come 80 milioni di euro e passa, non ha solo il contratto in scadenza, con ten Hag non ha trovato grande spazio, a tal punto che nella passata stagione è stato ceduto in prestito all’Arsenal. Non sarà minimamente paragonabile a Titì Henry (come era etichettato da giovanissimo) ma potrebbe essere un colpo a sorpresa per l’attacco di Simone Inzaghi.